El color y la música de Rusherking y El Choque Urbano en la apertura de los Juegos Evita

Con 25 mil participantes, las finales de los juegos comenzaron este lunes en Mar del Plata con recitales en la Plazoleta Almirante Brown.

(Fotos: Que digital)

A 74 años de la primera edición, las finales 2022 de los Juegos Evita comenzaron este lunes en Mar del Plata con una apertura que contó con las presentaciones musicales de Rusherking y El Choque Urbano, ante una multitud conformada principalmente por las delegaciones de todo el país que llegaron a la ciudad a participar del certamen deportivo y cultural.

Es que son unos 25 mil los jóvenes que formarán parte hasta el sábado en la ciudad la etapa definitiva de los Juegos Evita 2022, luego de distintas etapas por las que -calculan- pasaron un millón de participantes. Además de que en noviembre se prevé que en San Luis se dispute la final de las disciplinas de Personas Mayores.

Por eso el importante marco que se vivió en la Plazoleta Almirante Brown, desde donde habló el presidente Alberto Fernández en compañía de otros funcionarios de su gabinete como el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, o la secretaria de Deportes marplatense Inés Arrondo.

Antes del discurso inaugural del primer mandatario, se presentó El Choque Urbano. La agrupación, dirigida por los hermanos Manuel y Santiago Ablin surgió en el 2001 inspirado en los grupos ingleses Stomp y el isrealita Mayumaná. Como lo vienen haciendo hace 20 años, a través de objetos de uso cotidiano como latas, barriles, palos y botellas cautivaron a los miles de jóvenes que se acercaron para vivir la apertura de la final.

Luego el gran cierre de la jornada estuvo a cargo de Thomas Nicolás Thobar, mejor conocido bajo su seudónimo Rusherking. El joven trapero está atravesando un proceso de consolidación en la escena musical y, en una entrevista previa, con este medio había asegurado que su principal inspiración para componer un tema es “el amor, la tristeza, el enojo”.

Las últimas presentaciones de Rusherking en Mar del Plata habían sido durante el verano en el predio de AtPark, junto a FMK y Emilia Mernes. Este 2022, el músico logró mayor popularidad con temas como Olvídate, Te mentiría, Bandido, PA CO, NOW, Después de Ti junto a Alejandro Lerner y Perfecta con Dread Mar I, con la actuación de su novia Eugenia “La China” Suarez. Además, este jueves lanzará “A mi lado”, un nuevo tema con Reik.

“La verdad siempre apunté y aposté por esto, quizás no me lo imaginaba tan así como me está pasando ahora. Estoy muy contento de lo que estoy viviendo, siempre fui para el mismo lado y la dirección siempre fue romperla y seguir creciendo todos los días”, destacaba meses atrás a Qué digital.