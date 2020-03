La apuñaló su expareja y busca alquiler para no vivir cerca de él cuando le den el alta

La mujer atacada el viernes en el barrio Autódromo se recupera en el HIGA. Mientras tanto, la Justicia aún no emitió orden de captura para el agresor y nadie sabe dónde está.

Camila tiene 28 años y se recupera en el Hospital Interzonal desde el viernes por la noche, día en que su expareja, Julio, fue a dejar a uno de los dos hijos que tienen en común y la atacó a puñaladas en su casa de Azopardo al 11100, en el barrio Autódromo. Mientras se recupera y por temor ante la desaparición del presunto agresor -por sobre quien aún no pesa ninguna orden de detención- su familia busca alquilar una casa lejos de la manzana donde actualmente viven a sólo metros.

El ataque a Camila se dio el viernes, pero aún no se sabe nada del presunto agresor. La causa recayó en primer término sobre el fiscal de Flagrancia Paulo Cubas, pero en las últimas horas pasó a manos de Fernando Castro, quien dispuso la custodia de la mujer en el HIGA a la espera de poder avanzar en la investigación.

Mientras tanto, la familia tiene temor por la desaparición de la expareja de Camila y buscan un alquiler ella, quien hasta el momento de la agresión vivía a sólo metros de la casa de los padres del agresor y no quiere volver a vivir en ese lugar.

La mujer atacada y su agresor vivían a pocos metros de distancia. Según los familiares, se habían separado recientemente en buenos términos y no había denuncias por violencia de género. Además, tenían conversación fluida al tener la tenencia compartida de los dos hijos que tienen en común. Para los familiares no había nada que permita presagiar la agresión que finalmente sucedió, aunque luego empezaron a dudar por el relato de Camila: previamente, la habría seguido mientras trabajaba por las calles del barrio.

“UNO NO SE ESPERA QUE PASE ESTO”

Gustavo, hermano de la víctima, fue uno de los que la asistió en los primeros momentos y relató cómo fueron esos primeros instantes tras la agresión, donde no consiguió la ayuda de ningún móvil policial y un vecino lo ayudó a trasladarla a la guardia.

Apenas se enteró de lo sucedido, Gustavo agarró su bici y fue lo más rápido que pudo hacia la casa de la madre, que vive entre la casa de Camila y la de los padres del agresor. “Agarré la bicicleta y salí para allá. Como vivo a 20 cuadras, en el camino pasé por un destacamento del Autódromo, les pedí que manden un móvil, dijeron que ya lo iban mandar pero nunca llegó”, relató Gustavo, hermano de la víctima, en diálogo con Qué digital.

“Cuando llegué a la casa de mi hermana, la veo tirada en el piso y a la suegra tapándole la herida del cuello para que no se desangre. Entonces salí corriendo a la calle para pedir ayuda y llevarla al Regional. Fui a la esquina a los gritos y pasó una patrulla, a fondo, que nunca frenó, los corrí pidiéndoles por favor pero nunca frenaron”, continuó y señaló que ante esa situación, un vecino los cargó en la caja de la camioneta para trasladarla por sus medios al Hospital.

Allí le tomaron declaración a Camila, pero el agresor seguía sin aparecer: “Le pedí a la policía que pida el pedido de captura ya, para el momento, pero me dijeron que tenía que esperar hasta el lunes porque no había fiscal, que no podían hacer nada. Entonces les dije que corríamos peligro todos hasta que puedan hacer algo. Y me contestaron que cualquier cosa llamemos al 911”, relató.

“Lo que me pareció raro es que en ese momento me dijo mi hermana que la había seguido dos veces a la tarde. Ella no tiene otra entrada de dinero para mantener a sus hijos y empezó un emprendimiento de pan casero y lo vendía de forma ambulante. No me pareció nada importante en ese momento, uno no se espera que pase esto”, cerró Gustavo, mientras tiene bajo a su custodia a los hijos de Camila.

“QUEREMOS QUE SE ENTREGUE PARA ESTAR TRANQUILOS”

Según contó Gustavo, Camila está estable, pero muy lastimada, muy dolorida y con mucho miedo: “Pero gracias a dios la puede contar”, agradeció.

No obstante, la familia espera poder tener un poco más de tranquilidad, y eso lo lograrán cuando el agresor se entregue: “Esperemos que en las próximas horas se entregue o quede detenido. Lo único que queremos es que se entregue para estar tranquilos de que mi hermana va a estar bien y no corremos peligro de nada”, concluyó.