La búsqueda de Claudia Repetto: “Hace tres días que no dormimos”

Los familiares de la mujer desaparecida desde el domingo encabezaron la movilización de este miércoles y pidieron su aparición con vida: “Ella es nuestra vida”.

(Fotos: Qué digital)

Este miércoles se llevó a cabo una masiva y emotiva movilización en Mar del Plata que tuvo como eje el femicidio de Jordana Rivero y la búsqueda de Claudia Repetto. Los familiares de la mujer desaparecida estuvieron al frente de la columna y hablaron ante la multitud: “Hace tres días que no dormimos”, expresaron y exigieron su aparición con vida.

Una multitud acompañó a los familiares de las víctimas de la violencia machista en Mar del Plata y ese acompañamiento, para los familiares que aún están en la búsqueda de la mujer de 53 años, es vital y reconfortante en medio de tanta incertidumbre al no saber dónde está su hermana, su mamá o su amiga.

“Muchas gracias a todos por estar acá, acompañarnos y compartir la foto de mi mamá. A todos los medios también que están haciendo lo posible también”, dijo desde el megáfono Cristian, hijo de Claudia.

“Lo único que pedimos es que aparezca nuestra mamá con vida. Hace tres días que no dormimos. La queremos ahora. Hoy es mi cumpleaños y ya habíamos organizado todo con mi mamá para pasarlo juntos. La necesitamos viva, hoy”, continuó.

Por su parte, también tomó la palabra Jorge, hermano de Claudia, quien con la voz más que quebrada, expresó: “Gracias por acompañarnos. Que nos devuelvan a mi hermana. Nada más. La necesita acá la familia. Por favor que la suelten, que me la devuelvan. Es nuestra vida, es mi hermana. No podemos más”.

Hasta el momento en que se llevó adelante la marcha, Claudia aún no había aparecido. La mujer de 53 años se ausenta desde el domingo, día en el que tenía prevista una cena -a la que no acudió- y luego se confirmó su desaparición cuando el lunes no fue a trabajar. En paralelo también se busca a su expareja -Ricardo Rodríguez-, que permanece desaparecido y quien, según los investigadores tendría “un perfil violento”, por lo que entienden que podría tener injerencia directa en su desaparición. Por su parte, la familia de la mujer apunta directamente contra el hombre.