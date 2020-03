La búsqueda de Matías Luri: “Pedimos la intervención de la Armada”

Leticia, hermana del jefe de máquinas del Nuevo Viento, destacó la atención recibida en el Capps y pidió que se sumen esfuerzos para el operativo.

(Fotos: Qué digital)

En el tercer día de búsqueda de Matías Luri, el tripulante desaparecido del buque Nuevo Viento, su familia espera novedades del operativo de rescate en el Centro de Asistencia Psicosocial, Prevención y Seguridad del Puerto (Capps). Mientras Prefectura ya desactivó la búsqueda aérea, adelantaron que pidieron “la intervención de la Armada”, con el objetivo de sumar esfuerzos.

Desde el sábado por la noche, el jefe de máquinas del buque marplatense permanece desaparecido luego de caer al mar a pocas horas de salir del Puerto de Mar del Plata, concretamente a 153 kilómetros de Mar del Plata. Desde ese momento, luego de un aviso del capitán, Prefectura lanzó un operativo de búsqueda y rescate del marinero, que en las primeras horas además de los guardacostas GC-68 Río Paraguay y GC-72 Buenos Aires, el avión PA-73 y el helicóptero PA-72, incluyó el apoyo de buques pesqueros que se encontraban por la zona.

La familia de Matías llegó el domingo a Mar del Plata desde Buenos Aires para seguir de cerca las novedades. Si bien destacan el acompañamiento recibido por las autoridades del Capps, no pueden dejar de pensar en lo que pasa en altamar: al respecto, piden que sumen esfuerzos, no que dosifiquen la búsqueda del jefe de máquinas, que este martes cumple 38 años.

Leticia es hermana de Matías, y aunque participó de los rastrillajes aéreos, lamentó que desde Prefectura finalizaron la búsqueda aérea antes de las primeras 48 horas de la desaparición. “Lo que sentimos es dolor. No es solamente un elemento más de la pesca. Son personas. Ahora, porque mi hermano es uno solo no ponen en movimiento tantas cosas, y no hacen una comunicación oficial porque es una sola familia a la que hay que informarle. ¿Qué tiene que ver?”, lamentó en diálogo con Qué digital.

Con dolor y entereza, agregó: “Queremos que las cosas se esclarezcan. Queremos que se respeten los tiempos, queremos que sea ordenado. Queremos ir al fondo, queremos que si no se encuentra el cuerpo al menos sea porque hizo todo lo que había para hacer”.

En cuanto al trabajo de Prefectura, destacó la asistencia que aportaron en el acompañamiento, pero lamentó que desactivaran la búsqueda aérea: “Salieron dos veces con la búsqueda aérea. Me dicen que no era necesario, que no se podía por parte del presupuesto. No se habían cumplido 48 horas cuando retiraron la búsqueda aérea. Los guardacostas no sé cuánto tiempo más van a estar pero los iban a retirar. No se suspende la búsqueda pero la están dosificando. Nosotros pedimos la intervención de la Armada, que se sumen no que se vayan retirando elementos de la búsqueda”.

“Yo tengo fe de que lo van a encontrar. A mí que no me vengan a decir cómo o qué es lo que se hace en estos casos. ¿Dónde queda la parte humana si no?”, dijo y concluyó: “No tiene que volver a pasar. Quizas no sepa nunca lo que le pasó, pero quiero que no pase más”. Leticia, mientras tanto, permanece aferrada a su madre y a la novia de Matías, cada hora que pasa, esperando noticias de Matías en el corazón del Puerto de Mar del Plata.