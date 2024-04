Crisis en IOMA: la Clínica Colón negó la atención hasta a uno de sus fundadores

Esta vez, la falta de atención alcanzó incluso a uno de los fundadores del establecimiento sanitario y “vecino destacado” de la ciudad: Onelio Ceccato.

(Foto: prensa Clínica Colón)

Mientras diversas esferas de lo público y lo privado son atacadas diariamente por el ajuste del gobierno nacional, la crisis en el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) provincial sigue su curso y esta vez en Mar del Plata la falta de atención llegó incluso hasta uno de los fundadores de una de las principales empresas de salud en conflicto: la Clínica Colón. Su familia denuncia un “proceder indignante”.

Miles de personas afiliadas -en su mayoría estatales, que además sufren la pérdida de poder adquisitivo y despidos- padecen desde hace meses la incertidumbre en torno a sus prestaciones de salud en Mar del Plata, con importantes clínicas privadas que dejaron de atender a IOMA y otras que lo hacen con limitaciones ante el incremento de la demanda.

Esas serias complicaciones en el acceso a la salud, que muchas personas afiliadas denuncian con protestas cada miércoles en la sede local de IOMA, alcanzó en los últimos días incluso a uno de los fundadores de la clínica: Onelio Ceccato.

En 2020, Ceccato fue distinguido como “Vecino destacado” por parte del Concejo Deliberante al subrayar tanto su actual participación en la “Chocobanda” como también su desempeño en el Hospital Materno Infantil y en el Hospital Interzonal Oscar Alende al igual que en el sector privado, considerando que en 1964 fundó la Clínica Colón.

Sin embargo, sus familiares denunciaron que esa clínica que fundó le negó la atención hace algunos días por pertenecer a IOMA: “Sufrió un tremendo maltrato al entrar en la guardia, en un muy delicado estado de salud“, lamentaron sus hijas Laura y Viviana, y calificaron lo ocurrido como parte de un “vergonzoso comercio” con la salud.

De acuerdo al relato, el 21 de marzo sus hijas llevaron a Ceccato a la guardia por un cuadro de insuficiencia cardíaca y anemia, con una orden de internación de distintos médicos. “Nos indican que la clínica no atiende por IOMA. En Clínica Belgrano y Del Niño gestionamos y nos dicen que no tienen camas“, explicaron, como parte de una realidad que viven miles de personas en la ciudad.

En su caso, no obstante, tenían la posibilidad de recurrir a una internación particular, con todo lo que eso implica, pero aún así hubo reticencia: “Decidimos que sea internado en la Colón en forma particular. Ahí empieza la peripecia. Nos dicen que harán un presupuesto, que recibimos cuatro horas después. Mientras tanto, mi padre esperando en un box de la guardia, monitoreado pero claramente debilitado“, relataron.

En ese momento, a pesar de estar decididos a abonar una internación particular, les exigieron el pago del monto total para efectivizar el ingreso, algo que no podían cumplir en los tiempos exigidos por la empresa, y decidieron irse: “Para completar la perversa escena debemos firmar una declaración de que dejamos la clínica por decisión propia. Con nuestro padre agotado por la espera, muy triste y su salud precaria, firmamos. Habíamos salido a las 9:30 de su casa con el bolso más todo lo que implica a los 89 años aceptar la decisión de internarse, y volvimos a las 18″, describieron.

Tras esa situación, decidieron continuar con una asistencia a domicilio con un médico particular, con las limitaciones que eso implica al tratarse por fuera de un establecimiento sanitario.

“Con respecto a la Clínica Colón, queda un sabor muy amargo. Un proceder indignante: dejando de lado que mi padre hizo mucho por esa institución de la que fue directivo, es por sobre todo un ser humano. Sólo pedíamos unas horas para buscar una solución y encontrar la manera de efectivizar el pago. Queda claro que, aunque lo invitaran con formalidades hace pocos meses a un aniversario de la institución, lo único que les importa es el dinero inmediato“, cuestionaron las hijas de Ceccato.