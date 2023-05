La dificultad de acceder a alquileres por 36 meses: “Hay mucha necesidad de vivienda”

Desde el Colegio de Martilleros reconocen que la oferta “no es cero, pero es baja”. El impacto de la inflación, los ajustes y el poder adquisitivo.

Acceder a una vivienda es difícil, no solo para quienes sueñan con ser propietarios, sino también para quienes tienen que alquilar para vivir junto a sus familias con el contrato mínimo por ley de 36 meses. La demanda es alta, pero la oferta es baja en un contexto socioeconómico que tampoco ayuda. “No hay para alquilar y hay mucha necesidad de vivienda“, apuntó el titular del Colegio de Martilleros, Guillermo Rossi.

El contexto de alta inflación afecta la previsibilidad de casi cualquier ámbito pero más impacta directamente al poder adquisitivo, sobre todo de aquellos que necesitan destinar recursos mensualmente para pagar la vivienda en la que viven. Pero lo difícil no solo pasa a ser el esfuerzo económico de una familia: también el proceso inflacionario acota la oferta ante propietarios que deciden hacer contratos temporarios –estudiantiles o de temporada– o directamente sacarla del mercado.

Según Rossi, la actual Ley de Alquileres y los rumores de una posible reforma aparecen entre los factores que hacen al retiro de las propiedades del mercado. Es que la ley actual establece una actualización anual por un índice calculado en la inflación oficial y la Remuneración Imponible Promedio (Ripte), plazos mínimos de tres años, entre otros ítems.

Al respecto, señaló: “Visto que no hay ningún cambio en la Ley, los propietarios están viendo la posibilidad de volcar la propiedad en alquiler o venta”. No obstante, aseguró que la tendencia apunta a una decisión que se realiza “muy lentamente“, mientras los costos de mantener la propiedad se incrementan. “Sabemos que la Ley de Alquileres no cambia, estamos en un año político, no se va a tocar. Pero alentamos a los propietarios a que se acerquen consulten y (el alquiler) es una alternativa para mantener su propiedad”, sumó.

En cuanto al impacto de la inflación, indicó que en algunos casos los propietarios “están sumando las expensas al alquiler para no quedar tan desfasado, porque el ajuste es anual”, como parte de la búsqueda de alternativas para que el monto acordado “no quede tan atrasado”.

La situación se vuelve un círculo vicioso donde se suelen liberar viviendas por pérdida de poder adquisitivo y recursos para afrontar un alquiler, pero rápidamente se ocupan y la oferta, entonces, se mantiene en los mismos niveles: “Hay inquilinos que deciden dejar el alquiler y son jóvenes y vuelven a la casa de sus padres o buscan una alternativa de algo más barato porque el ajuste de casi al 100% al año -que probablemente se supere- realmente le va a complicar bastante al inquilino“, apuntó.

“Es un mercado muy difícil, donde la oferta no es cero pero es baja realmente en comparación a la demanda que tenemos. El tema de la vivienda es angustiante, no hay para alquilar y hay mucha necesidad de vivienda, sabemos que los inquilinos están a la expectativa de, donde aparece alguna posibilidad, tratar de alquilar enseguida“, cerró.