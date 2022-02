La Escuela Especial Nº515 funciona en una casa: exigen un edificio adecuado

La comunidad educativa se manifestó frente a la casa de Avellaneda al 1800 en la que funciona la institución de niñas y niños sordos e hipoacúsicos.

(Fotos: Qué digital)

Con el cansancio de una situación que se mantiene hace muchos años y de promesas sin soluciones, la comunidad educativa de la Escuela Especial Nº515 decidió salir a hacer visible las precarias condiciones en las que funciona la institución: en el fondo de una casa, en un PH, y con escaso espacio para la cantidad de alumnos y alumnas que allí concurren. Por eso exigen poder contar con un edificio propio y adecuados y una solución rápida de cara al inicio del ciclo lectivo 2022: “No podemos empezar las clases así”.

Según contaron desde la comunidad educativa, la Escuela Especial Nº 515 de Sordos e Hipoacúsicos funciona hace muchos años en los fondos de una casa particular, un PH, en la zona de Avellaneda al 1800 “sin las condiciones para el funcionamiento adecuado”.

De esta manera, y de cara al inicio del ciclo lectivo 2022 previsto para el 2 de marzo, decidieron salir a la calle y se manifestaron este viernes para reclamar contar con un “edificio adecuado a cualquier escuela con esta matricula y características”.

“Es un reclamo constante que venimos haciendo y no tenemos respuesta“, lamentó Nancy, integrante de la comunidad educativa desde 1998 en diálogo con radio De la Azotea (88.7). “Al ser una casa no tiene la condiciones de una escuela, no hay salida de emergencia, las habitaciones que se usan de aulas tienen rejas, para los chicos sordos no tenemos ningún sistema de luces, en los dos baños las descargas no funcionan y hay que echar agua con un balde”, enumeró y planteó que la matrícula asciende a 120 alumnos y alumnas.

Al exponer la situación, desde la comunidad educativa remarcaron que se trata de la única escuela del Estado para niños y niñas sordos e hipoacúsicos de Mar del Plata.

Al conocerse los reclamos de los integrantes de la escuela, en los últimos días desde la seccional Mar del Plata de Suteba informaron haberse reunido con docentes de la institución y señalaron haber planteado la inclusión de la escuela como prioridad en el listado de obras de este año del Consejo Escolar.

Asimismo, concurrieron a la escuela autoridades del Consejo Escolar, de la Jefatura Distrital y del área de Infraestructura Escolar. “Con la presencia de la conducción del Suteba, directivos, docentes, cooperadora escolar y madres se acordó la conformación de una mesa institucional que posibilite el inicio de clases y camino al edificio propio que cubra las necesidades que la comunidad educativa viene reclamando”, informaron desde el gremio.