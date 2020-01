La Fiesta de la Cerveza Artesanal en Santa Clara vuelve a sus orígenes en 2020

La tradicional fiesta se mudará frente al Morro, lugar que vio nacer el evento hace 19 años. Será entre 17 y el 23 de febrero.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

La tradicional Fiesta de la Cerveza Artesanal que se lleva adelante todos los años en Santa Clara del Mar celebrará en el mes de febrero su 19na edición y, para ello, volverá a cambiar de sede para volver frente al Morro donde se realizó por primera vez. Será entre el 17 y el 23 de febrero. Aún no difundieron información sobre la venta de entradas.

Tal como comunicaron desde la organización, este año volverá a haber artistas y música de trascendencia nacional como fue en 2019 la presentación de No Te Va Gustar. Sin embargo, aún no trascendió quién musicalizará el ambiente este año.

En cuanto al predio, informaron se trata de un nuevo espacio pero frente al Morro, predio donde se realizó la primera edición. Cabe recordar que la edición de 2019 se llevó a cabo en el predio ubicado en Avenida del Arroyo 150.

En cuanto a las entradas para la fiesta, aún no difundieron el precio de las mismas. En 2019 costaban 200 pesos por día y 1000 la semana entera para todos aquellos que no sean residentes del partido de Mar Chiquita. Además, menores de 12 ingresaron gratis.

Además de cerveza y música, la Fiesta contará para los más pequeños y los no tanto, con juegos de destrezas, exposiciones variadas, venta de artesanías, shows de humor, desfiles y elección de la reina.

En cuanto a la gastronomía, anuncian que habrá una variada oferta que va desde comidas típicas alemanas hasta la tradicional culinaria criolla, además de los infaltables platos con pescados y mariscos de la zona. La comida se complementa con la degustación de diferentes tipos de cervezas artesanales, que son aportadas por las distintas casas cerveceras que concurren cada año, ya sean locales o invitadas.

El origen de la fiesta data del año 2002, cuando un grupo de productores cerveceros, junto a la excomisión de apoyo al turismo de la ciudad y la Secretaría Municipal de Turismo, decidieron crear una festividad con identidad propia, y eligieron la cerveza, que desde la década del ochenta ya se producía en Santa Clara.