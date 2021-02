La paritaria estatal comenzó sin oferta salarial y piden otra reunión “a la brevedad”

Los gremios nucleados en la Ley 10.430 fueron recibidos por el gobierno bonaerense pero no recibieron una propuesta de incremento salarial.

(Foto: archivo / Qué digital)

Esta semana el gobierno provincial y los gremios estatales nucleados en la Ley 10.430 comenzaron la discusión paritaria del año 2021, aunque por el momento sin una oferta salarial para las y los trabajadores. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) piden una nueva reunión “a la brevedad” para discutir la actualización de los sueldos, entre otros puntos.

La primera convocatoria del gobierno de Axel Kicillof se concretó este lunes, con la presencia de funcionarios como el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López y la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, y los representantes de gremios como ATE, Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Asociación Gremial de Administración, Maestranza y Servicios de Casinos (AMS), la Asociación Sindical de los Profesionales de la Salud (Cicop), entre otros.

Desde la Provincia informaron que de cara a la actual negociación buscarán “jerarquizar el empleo público” y, además, iniciar el camino de recuperación del salario perdido entre 2016 y 2019. Ese último punto es uno de los pedidos de los gremios que, por la pandemia, fue postergado en la paritaria 2020, en la que tras no llegar a un acuerdo el gobernador había dispuesto un aumento por decreto de $4 mil, y luego se cerraron acuerdos por 14% en octubre y de 12,7% en diciembre, con dos bonos de $2 mil a cobrar por quienes perciben menos de $35 mil.

En cuanto a la paritaria anterior, desde el gobierno destacaron “avances con el proceso de recategorizaciones, y el pase a planta de las y los trabajadores que estaban precarizados y tenían contratos de emergencia”, y adelantaron que en 2021 buscarán “profundizar el sendero”.

Desde ATE lamentaron la ausencia de una primera oferta y señalaron que el gobierno buscó en la reunión establecer “pautas” para abordar la discusión salarial, por ejemplo, con la posibilidad de que haya aumentos trimestrales en los meses de marzo, junio y septiembre, con apertura y revisión en noviembre.

“Lamentamos que no haya una oferta concreta y creemos que los criterios propuestos deben contemplar una serie de objetivos”, expuso al respecto Oscar de Isasi, representante de ATE, y especificó la necesidad de no perder con la inflación, recuperar poder adquisitivo y medidas efectivas para “el control de precios y tarifas” por parte del Estado porque, de lo contrario, “no hay salario que alcance ni aumento salarial que alcance“, manifestó.

“Pedimos que se le ponga fecha concreta al inicio de la discusión de los convenios colectivos para marzo, además de promover mesas técnicas que tengan carácter resolutivo y se avance en la recategorización que falta”, señaló de Isasi, y remarcó que las escuelas “se deben poner a punto” para un reinicio presencial de las clases que ya es un hecho indiscutido.