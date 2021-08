La planta de reciclado de CURA, con maquinaria rota y sin respuestas del Emsur

Los trabajadores cuestionan la falta de inversión en la planta municipal, lo que hace peligrar la continuidad de su tarea. “No podemos trabajar”, alertaron.

(Foto: archivo / Qué digital)

Mientras el millonario contrato con la empresa recolectora de residuos 9 de Julio no deja de aumentar periódicamente, los distintos sectores que se encargan del reciclado de la basura en Mar del Plata se encuentran en conflicto con el Ente Municipal de Turismo (Emsur): tras los reclamos de los recuperadores urbanos y cartoneros que buscan que se avance con la promesa de generación de un galpón de acopio, desde la Cooperativa CURA, que se desempeña en la planta municipal ubicada en la zona del predio de disposición final, advierten por la falta de respuestas en torno a las maquinarias rotas, lo que dificulta, y en algunos casos impide, la continuidad de su tarea. “No podemos trabajar”, alertaron y no descartan movilizarse para obtener soluciones.

La planta de reciclado fue puesta en marcha en 2012 por el gobierno municipal como parte de un programa integral del tratamiento de residuos. Desde entonces, el lugar es operado por la Cooperativa Común Unidad de Recuperadores Argentinos (CURA) y fue proyectada para que allí pudieran trabajar unas 120 personas, aunque por la falta de inversión necesaria sólo se desempeña actualmente a un 30%.

Con el paso de las diferentes gestiones de gobierno, y ante la ausencia de una política que impulse la separación de residuos, los conflictos se repiten: maquinarias que se rompen y no son arregladas correctamente y falta de provisión del material necesario suelen ser los reclamos frecuentes.

Y ahora la planta se encuentra en un nuevo conflicto con el gobierno de Guillermo Montenegro ya que desde la cooperativa denuncian que no reciben respuestas ni soluciones ante la rotura de dos máquinas fundamentales para su operación: las cintas transportadoras de los residuos.

“Una es la cinta de elevación que es la que alimenta la basura para que en el sector de arriba se pueda clasificar y la otra es la cinta de rechazo que es la que manda todo lo orgánico al centro de disposición final”, explicó el secretario de la cooperativa, Daniel Figueroa, en diálogo con Qué digital.

“Esto viene con intermitencia desde hace dos o tres meses, las hacen arreglar y se vuelven a romper. Presentamos los reclamos formalmente en el Emsur, pero últimamente se rompieron totalmente, se está perdiendo mucho tiempo de producción y el malestar de los socios crece“, lamentó el trabajador.

Otro de los problemas que atraviesan es la rotura de un autoelevador, que utilizan para mover fardos y que está roto hace tres meses. Una balanza, por su parte, lleva sin ser arreglada seis meses.

En el caso de autoelevador, Figueroa contó que sabiendo las demoras que suelen tener los procesos municipales propusieron su arreglo con fondo propios de la cooperativa, pero desde el Emsur les respondieron que eso no era legamente posible. “Trajeron una pala mecánica que es insuficiente para la tarea que hacemos nosotros”, cuestionó.

“Recordemos que esto es un proyecto municipal y nosotros estamos incluidos en el proyecto para colaborar y que el relleno sanitario no se sobrellene”, remarcó Figueroa y advirtió que en caso de no obtener respuestas comenzarán a movilizarse. Previamente, por estas horas tenían previsto volver a presentar formalmente -como tantas otras veces- reclamos al Emsur y al propio intendente Montenegro.

Mientras tanto, la actividad de la planta sigue limitada, como ocurre hace años. “Hoy estamos trabajando con un 30% porque las cintas están rotas; esta planta fue formada en 2012 para 120 personas para trabajar casi las 24 horas pero la falta de compromiso del Municipio y del Emsur hacen que al no haber un correcto funcionamiento no podamos incorporar nuevos asociados que tenemos en lista de espera”, describió Figueroa. Y lamentó: “El Municipio no nos está dando respuestas, dicen a todo que sí pero las cosas no aparecen”.