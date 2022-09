La pobreza alcanza al 32,6% y la indigencia al 4,9% en Mar del Plata

De acuerdo a los datos del Indec del primer semestre, 213 mil personas están en la pobreza en la ciudad, 8 mil más que en el período anterior. La cantidad de indigentes bajó.

(Foto: Qué digital)

En medio de la crisis, de un proceso inflacionario sin control y del programa de ajuste implementado por el gobierno nacional, el índice oficial de pobreza subió levemente y el de indigencia se redujo de manera considerable en Mar del Plata en el primer semestre del año: en la ciudad hay 213.346 personas pobres (el 32,6% de la población) y 32.171 indigentes (el 4,9%). Mientras tanto, a nivel nacional, la pobreza fue del 36,5% (en el segundo semestre de 2021 había sido de 37,3%) y la indigencia del 8,8% (8,2%)

El aumento de la pobreza y la reducción de la indigencia se advierte al comparar las cifras que había arrojado el índice en el segundo semestre de 2021 en el que se habían registrado 205.326 personas en situación de pobreza (el 31,5% de la población) y 48.999 en la indigencia (el 7,5%). De esta manera, se presenta un aumento de 8.020 nuevos pobres y una disminución de 16.828 indigentes en comparación con el período anterior.

En el primer semestre de 2021, mientras tanto, los valores habían sido de 226.776 pobres (35%) y 85.899 indigentes (13,2%).

En lo que respecta al relevamiento de hogares, los ubicados en situación de pobreza pasaron de los 57.508 (24%) del segundo semestre de 2021 a 58.209 (24,5%) en el primer semestre de este año. Por su parte, los hogares en indigencia pasaron de 15.314 (6,4%) a 9.780 (4,1%).

De estos números (realizados sobre la base de 237.603 hogares y una población de 653.524 personas) se desprende que Mar del Plata acumula el 9,3% de las personas pobres de la Región Pampeana (integrada por once conglomerados urbanos) y el 6,2% de los indigentes.

El nuevo informe del Indec representa un cambio en la tendencia de la pobreza que se mantenía en bajada tras el pico presentado en el segundo semestre de 2020, en el punto más crítico de la pandemia del coronavirus: allí la pobreza en la ciudad llegó al 41.1% (en el primer semestre había escalado al 38,9% tras el 25% de fines de 2019) y luego en 2021 se ubicó en valores de 35% y 31.5%.

A nivel nacional, el estudio del Indec dio cuenta que en el primer semestre se registró un 36,5% de la población por debajo de la línea de la pobreza (10.643.749 de personas) y 8,8% en la indigencia (2.568.671) tras los valores del 37,3% (10.806.414) y 8,2% (2.384.106), respectivamente, del segundo semestre de 2021.

En cuanto a la los hogares de todo el país, la encuesta relevó un 27,7% (2.684.779) en situación de pobreza (en el período anterior eran el 27,9%) en tanto que el 6,8% (660.494) permanecía en la indigencia (en el segundo semestre de 2021 era 6,1%).

El índice oficial de pobreza y el de indigencia se conforman por una comparación del costo de la Canasta Básica Total (CBT), en el primer caso, y de la Alimentaria (CBA), en el segundo, frente a los ingresos percibidos por las personas o grupos familiares.

Según detalló Télam, los datos del Indec para la CBT dieron cuenta de una suba del 36,9% en el primer semestre (en junio llegó a $ 104.216) para una pareja con dos niños o niñas, en tanto que la CBA se incrementó en ese período un 41,1% (llegó a $ 45.529).

Actualmente, esos valores llegaron en agosto a $119.757 y $55.734 en el marco de un proceso inflacionario sin control. En paralelo, empezaron a crecer los reclamos de diversos sectores por el atraso salarial con relación a la inflación que comenzó a impactar en mayor medida en los últimos meses en los que los índices inflacionarios no bajaron en agosto y septiembre del 7%.