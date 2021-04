La sede local de Desarrollo Social y una nueva protesta por trabajo y alimentos

Desde el Movimiento Popular Nuestramérica movilizaron al Espacio Unzué en reclamo por retrasos en puestos laborales acordados con el gobierno nacional.

(Fotos: Qué digital)

En lo que es una jornada de intensas movilizaciones sociales en Mar del Plata, el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ubicado en el Espacio Unzué también fue foco de una protesta: el Movimiento Popular Nuestramérica, el Movimiento de Trabajadores Excluidos y el Frente Darío Santillán reclaman por puestos laborales y alimentos acordados con el gobierno nacional.

En medio de las agudas consecuencias de la crisis sanitaria y económica en los barrios, mientras a nivel nacional se busca establecer un nuevo piso del salario mínimo, vital y móvil, en Mar del Plata numerosas organizaciones sociales salieron a la calle para reclamar más recursos para los sectores más postergados de la economía.

Tal es el caso de Nuestramérica, que montó una jornada de reclamos frente al Espacio Unzué, donde se encuentra el Centro de Referencia del ministerio que a nivel nacional conduce Daniel Arroyo y a nivel local Diego García.

“Nos movilizamos al Ministerio de Desarrollo Social y a todas las delegaciones del país, frente a los retrasos en los puestos laborales acordados para la economía popular y en la entrega de alimentos comprometidos explícitamente hace meses en esta situación social crítica“, expusieron desde el movimiento.

Además de la falta de trabajo, desde la organización hacen énfasis en la situación de los comedores y merenderos: “Lamentamos mucho una situación que no buscamos, pero se trata del día a día de miles de laburantes y sus familias. En particular, las mujeres que sostienen los comedores y no tendrán ingreso ni alimentos para resolver mínimamente el recrudecimiento de la situación alimentaria, social y sanitaria“.

Además, hicieron referencia a la situación de la “Mutual Senderos”, que surgió en 2015 a nivel nacional y que apunta a brindar cobertura médica a miles de familias del sector y por la cual reclaman medidas concretas de salvataje por parte del gobierno. “Es víctima de una estafa que afecta a 25.000 de sus afiliados/as en medio de la pandemia”, apuntaron.

“Comprendemos la situación económica heredada y profundizada por la pandemia, respetamos la prioridad sanitaria en este contexto, pero la forma de enfrentar la situación es cumplir los compromisos asumidos con los y las de abajo”, manifestaron.