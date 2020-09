La UTA no descarta un paro de colectivos por deudas a choferes de media distancia

Desde el gremio advirtieron con una medida de fuerza en las líneas locales en caso no avanzar los pagos pendientes de julio y agosto a choferes de media distancia.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Ante las demoras y la falta de pago a choferes de las líneas interurbanas y de media distancia que operan en Mar del Plata bajo el mando empresarial de Juan Inza, la seccional local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió que no descartan un paro de colectivos en Mar del Plata que impactaría en los servicios locales en caso de que en los próximos días no se salden las deudas salariales que se mantienen con los trabajadores de las líneas que no operan desde marzo.

Al igual que lo vienen haciendo en los últimos meses, choferes de media distancia que se desempeñan para las líneas interurbanas 221 y Costa Azul del empresario Juan Inza (que también monopoliza las líneas urbanas de Mar del Plata) radicaron a través de la UTA nuevas presentaciones ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia, ahora por falta de pago de una parte de los salarios de julio y el total de agosto.

“Se profundiza la crisis”, calificaron desde el gremio y expusieron que hasta este martes los choferes de media distancia “no han cobrado la totalidad del sueldo de julio y se les adeuda completamente el salario de agosto, lo que hace insostenible esta situación”.

La UTA remarcó que el Programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP) nunca llegó al sector del transporte -por tener vigentes otras lineas de subsidios corrientes- y plantearon que “nunca fue otorgada ayuda económica del Estado a fin de poder paliar esta situación tan angustiante y no se avizora un panorama claro”.

De esta manera, desde el gremio advirtieron que “si en el transcurso de los días venideros no se logra que los trabajadores cobren sus haberes, no se descarta una medida de fuerza que se llevará a cabo con todos los trabajadores de la UTA, en forma solidaria con la participación de los choferes de corta, media y larga distancia, en procura del cobro de salarios adeudados”.

Como los trabajadores de las líneas de media distancia no se desempeñan desde marzo en el marco de las medidas de aislamiento vigentes, desde la UTA Mar del Plata anticiparon que en caso de no haber avances podrían paralizar los servicios urbanos.

Los reclamos de choferes que se desempeñan para las líneas Costa Azul y 221 se vienen sucediendo con el correr de los meses a partir de permanentes demoras en los pagos de sus salarios por parte del empresario, que a su vez reclama también a través del gremio mayor aporte estatal ante la paralización de los servicios que se mantiene vigente.