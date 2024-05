Las Dalias: otra jornada de reclamo por las calles, con críticas al uso de la tasa vial

Esta semana, en conferencia de prensa, el intendente fue consultado sobre la problemática vial y específicamente en “cuándo iban a llegar” las obras de calles a los barrios, considerando que las primeras recaudaciones de la tasa vial se volcaron sobre zonas céntricas y macrocéntricas.

“Hay un problema que yo lo entiendo y lo hablo con los vecinos permanentemente. No vivo en un tupper. Los vecinos me lo plantean y no va a ser de un día para el otro”, respondió el jefe comunal y afirmó que entiende “la ansiedad” de los vecinos por el arreglo.