Las ventas en los comercios no esenciales cayeron un 27% en octubre

Así se desprende de un nuevo informe mensual de la UCIP. Representa una desaceleración tras la caída del 43% registrada en septiembre.

La crisis económica agudizada por la pandemia sigue arrojando números negativos para el sector comercial, y octubre no fue la excepción: según un nuevo informe mensual de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) las ventas cayeron un 27% durante el mes de octubre, una cifra menor a la registrada en el mes de septiembre.

Como cada mes, el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la UCIP realizó un relevamiento para medir el nivel de ventas en los comercios denominados no esenciales, los más afectados por la cuarentena. No obstante, el último mes representó una desaceleración de la caída.

En el mes de septiembre, la UCIP había difundido que la caída había sido del 43%, una caída abrupta pero que ya había evidenciado una leve mejora en el Día de la Madre, donde la comparación con el mismo evento del año pasado arrojaba un 25% menos de actividad.

En el análisis global, octubre se mantuvo en ese nivel, con un 27% a la baja. Desde la UCIP lo calificaron como un “repunte” de la actividad y lo vinculan a la decisión de los comerciantes de permitir el ingreso de clientes a los locales a modo de protesta, ya que no está permitido oficialmente en el marco de la cuarentena para prevenir la propagación de la covid-19.

El informe del DESE conllevó encuestas a rubros considerados no esenciales de los centros comerciales a cielo abierto de Mar del Plata, como son los locales de venta de indumentaria, calzado, marroquinería, deco y bazar, bijouterie, perfumería, electrónica y artículos deportivos, entre otros.

El presidente de UCIP, Dr. Raúl Lamacchia, sostuvo: “Históricamente octubre es un mes bueno en cantidad de ventas porque está el Día de la Madre. Luego en noviembre cae el consumo, por este motivo veremos en los resultados de la medición que si bien hay una esperanza de aumento de las ventas para los próximos 3 meses, no ocurre lo mismo con las expectativas para el iniciado mes”.

Durante el relevamiento los comerciantes fueron consultados respecto a cómo piensa que evolucionarán las ventas en noviembre, diciembre y enero. El 44,1% considera que aumentarán; el 37,3% que se mantendrán sin cambio; y el último 22% que bajarán.

Por otro lado, los comerciantes también destacaron que en octubre al menos el 64,9% de los encuestados tuvo problemas de abastecimiento de productos.

A modo de proyección, la encuesta de la UCIP también consultó sobre las expectativas de cara al mes de noviembre: el 40,70% aseguró que caerán entre el 1 y el 25%, en tanto que el 28,8% entiende que crecerán en esos mismos márgenes.

Por último, Lamacchia anticipó: “Noviembre será un mes significativo ya que a partir del mismo podrán ingresar a la ciudad los propietarios no residentes y además, si bien no es oficial, se prevé la extensión hasta las 21 del horario comercial y la posibilidad de apertura los domingos para los comercios no esenciales”.