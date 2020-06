Laura Lario, entre la esperanza y la cautela: “Apelo a poder decir que lo encontramos”

La hermana de Fernando Lario siguió de cerca los nuevos operativos de búsqueda. “Sería un tren de frente no encontrar nada, pero ya nos ha pasado en muchos rastrillajes”, aclaró.

(Fotos: Qué digital)

Laura Lario y su familia esperan desde hace casi ocho años saber dónde está su hermano, Fernando Lario. Pero además de esperar, a lo largo de todos estos años también vivieron más de un operativo donde podría haber rastros. Por eso, tras supervisar el inicio de los rastrillajes en la nueva zona de búsqueda, combina esa esperanza de tener una certeza con la cautela: “Apelo a poder decir ‘acá está, lo encontramos’“.

Este lunes comenzó un importante operativo coordinado entre distintas áreas municipales para concretar la excavación en torno a un pozo de 18 metros de profundidad ubicado en inmediaciones de la Ruta 88 camino a Batán, donde según los últimos indicios de la investigación podría haber restos humanos. Los trabajos de Defensa Civil, el Emvial y OSSE demorarán 72 horas, y Laura Lario presenció los primeros movimientos.

“Tenemos una tristeza desde hace mucho tiempo, pero en estos momentos me siento feliz de ver que están todos trabajando, que están todos en combinación, el Emvial, Defensa Civil, Obras Sanitarias en conjunto con la DDI, la fiscalía, y la verdad que eso a uno es como que le da un poquito de esperanza“, declaró Laura en diálogo con Qué digital.

La necesidad de cerrar una etapa con al menos una certeza después de tanto tiempo de incertidumbre es, sin dudas, uno de los motores de la familia: “Apelo a poder decir ‘acá está, lo encontramos‘. Después se verá cómo llegó, qué pasó, qué no pasó, quién fue. Lo único que queremos es transmitirle un poco de paz a mi vieja y al hijo de mi hermano. Nosotras somos las hermanas y lo sufrimos, pero como una madre y como un hijo creo que no lo sufre nadie. Entonces, simplemente es eso, tener un poquito de paz y poder decir: ‘Mamá acá está, acá tenés para poder ponerle una flor‘.

Sin embargo, ante el largo camino recorrido a través de los años, intenta no despegar los pies de la tierra y apelar a encontrar un resultado positivo para poder seguir en la búsqueda de conocer qué pasó con su hermano: “Sería un tren de frente no encontrar nada, pero ya nos ha pasado en muchos rastrillajes. Pero la tenemos que seguir peleando. Lo que no vamos a dejar de hacer nunca es llevar la bandera de Fernando“, cerró.