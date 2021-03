Ledda Barreiro: “No los hemos encontrado a todos; es una lucha viva”

Las palabras de la referente de Abuelas de Plaza de Mayo filial Mar del Plata en el marco de la sesión especial del Concejo Deliberante por el Día de la Memoria.

(Foto: archivo / Qué digital)

En un nuevo 24 de marzo atípico en el que las Abuelas de Plaza de Mayo no encabezarán la tradicional marcha en Mar del Plata, su referente, Carmen Ledda Barreiro de Muñoz, fue parte de la sesión especial del Concejo Deliberante y brindó declaraciones alusivas al Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, donde remarcó que a pesar del contexto, continúa la búsqueda de nietos y nietas apropiados.

Al igual que en 2020, por la pandemia de coronavirus, los organismos que encabeza la filial de Abuelas no convocaron a una marcha masiva, más allá de las actividades que desarrollaron durante la semana. Sin embargo, Ledda Barreriro se encargó de dejar en claro que la lucha, y sobre todo la búsqueda por restituir a las y los nietos apropiados, continúa: “No los hemos encontrado a todos“, dijo y la calificó como “una lucha viva”.

“Hoy abuelas continúa su lucha, porque no los hemos encontrado a todos. Entonces es una lucha viva. El nieto está, entonces hay que encontrarlo y tenemos que seguir buscando. No importa que ya sean adultos. Es posible que ellos mismos en algún momento decidan hacerlo por su cuenta. Para eso está el banco de datos genéticos, que sigue funcionando”, remarcó en el inicio de su exposición.

De todas maneras, al igual que el año pasado, expresó su pesar por no poder marchar: “Es como un vacío, porque ahí tenemos que estar, es nuestro lugar. La calle. Como la ganamos las Madres y las Abuelas en plena dictadura porque así comenzaron las marchas semanales”, dijo y subrayó: “No los padres, las madres de esa época, que no estábamos politizadas, nos sacamos el delantal de la cocina y salimos a la calle y no le preguntamos a nuestros maridos”.

“Salimos a la calle y nunca más la dejamos, marchando con la consigna ‘Con vida los llevaron, con vida los queremos’. Las que teníamos hijas embarazadas, esperábamos a la hija y al nieto. Hasta que el tiempo nos demostró que no iba a ser así. De manera se creó Abuelas de Plaza de Mayo, esta vez para encontrar al nieto. Hemos encontrado muchos, y nos faltan muchísimos todavía“, añadió y definió: “La identidad es fundamental“.

También se refirió al principal símbolo de la representatividad y la democracia como lo es el Concejo Deliberante y su importancia para el ejercicio democrático: “Durante la dictadura militar genocida este Concejo Deliberante, que es la casa del pueblo y es sagrado para la democracia, fue un depósito. Todos los años lo digo porque todos los años me asombra. Los militares guardaban las cosas. Tal era el desprecio por la democracia“, graficó.

Además, destacó que sea el único concejo deliberante que posee las fotos de desaparecidos en su fachada: “Es muy conmovedor. Están ahí. Es como que están mirando a los concejales, libremente, ejerciendo la democracia. Es conmovedor. Me parece que tenemos que sentirnos orgullosos de tener un concejo deliberante así“, sostuvo.

“Yo los miro y digo a cuántos de ellos conocí. Muchísmos. Y al ver sus miradas me parece que entre ellos se comunican y están mirando cómo los representantes del pueblo están ahí, haciendo lo que nunca debieron dejar de hacer, que es debatir y ver qué es lo mejor para la población”, sumó.

INTERVENCIONES ARTÍSTICAS POR LA MEMORIA

En simultaneo, afuera del recinto se realizó una intervención artística coordinada por el Colectivo Faro de la Memoria y El Carromato, un grupo artístico que tiene como objetivo intervenir el espacio público. Sobre Avenida Luro y Mitre, cuando el semáforo estaba en rojo, se desplegaba un pasacalles que señala: “Caminamos con ellas” e inmediatamente sobre la senda peatonal caminaban actrices que representaron a las Abuelas con los pañuelos blancos, mientras otros actores y actrices vestidos de blanco exhibían carteles a los autos y colectivos que indicaban: “Lxs 30.000 siempre presentes”, “Nunca más golpes de Estado”, “La única Lucha que se pierde es la que se abandona” y “Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad comunicate con Abuelas”

Como Abuelas de Plaza de Mayo decidió no convocar a la histórica marcha por la pandemia de coronavirus, organismos de derechos humanos decidieron organizar distintas acciones para mantener viva la memoria. En este marco, la propuesta artística comenzó el pasado domingo 21 de marzo en el Puerto, dicha intervención se realizó en avenida Edison y 12 de octubre, y se replicó por la tarde en avenida Tejedor y Estrada. Continuó el lunes 22 por la mañana en avenida Luro y La Rioja, y también en el paseo comercial Güemes en la esquina de Alberti y Güemes. Por último, las intervenciones llegaron este martes a avenida Luro y 20 de septiembre y por la tarde a la esquina de San Luis y avenida Colón.