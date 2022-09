Levantan el acampe pero advierten: “Las necesidades siguen, las soluciones no aparecen”

En el tercer día, levantaron la medida pero todavía esperan poder reunirse con Montenegro. “Desde que asumió jamás se sentó en una mesa con nosotros”, lamentan.

(Foto: archivo / Qué digital)

En el tercer día de acampe en las inmediaciones de la Municipalidad en reclamo de asistencia social por parte del gobierno nacional y el municipal, la medida de fuerza lanzada por organizaciones sociales a nivel nacional se levantó -advierten- sin respuestas a los problemas de fondo ni al pedido de reunión con Montenegro: “Las necesidades siguen, las soluciones no aparecen“, apuntan.

Por la tarde, las organizaciones sociales y principalmente de izquierda que integran la Unidad Piquetera decidieron levantar la medida de fuerza en Capital Federal y, minutos después de las 19, se replicó la desconcentración en Mar del Plata: “En Buenos Aires no han tenido la respuesta que se había ido a solicitar al ministro Juan Zabaleta ya que no se presenta por ningún lado ni nos quiere dar reuniones para solucionar estos conflictos por trabajo o para que se abran cupos, como también la necesidad de alimentos porque los merenderos y comedores los estamos bancando con nuestro esfuerzo, sin que el gobierno genere una ayuda que sirva realmente”, explicó Julia, integrante del Cuba-MTR de Mar del Plata.

Es, además, una situación que también se replica a nivel local, donde esperaban poder reunirse con el intendente Guillermo Montenegro, sin respuesta favorable al pedido: “Hemos presentado durante todo este año petitorios para juntarnos con él y solicitar ayudas en un montón de situaciones y urgencias en los barrios. Pero el intendente es incapaz de juntarse con nosotros, desde que asumió jamás se sentó en una mesa con nosotros para debatir estas situaciones conflictivas y de miseria”, sumó.

En estos tres días de permanencia, en cambio, sí pudieron reunirse con Vilma Baragiola y Cristian Beneito, de la Secretaría de Desarrollo Social, con quienes pudieron gestionar algunas ayudas que, de todos modos, siguen siendo limitadas en comparación con las necesidades: por ejemplo, con tarjetas alimentarias municipales que no superan los $876.

Es que, además de alimentos para los comedores donde concurren vecinos y vecinas ocupados y desocupados, reclaman y avanzaron en gestiones por un plan de viviendas que, además de intentar paliar el déficit habitacional, redunde en puestos de trabajo. Sin embargo, es una situación que -afirman- solo puede destrabar el intendente: “Es Montenegro el que tiene la posibilidad de generar tierras municipales para que se bajen planes de vivienda. Es la única opción que tenemos, por más que nos juntemos con otros funcionarios, como Jorge González de Obras, ellos no tienen las respuestas necesarias. Sentándonos en la mesa con alguien que no sea Montenegro es no tener una respuesta concreta“, manifestó.

Frente a esta situación, advirtió que “este plan de lucha va a seguir”, ya que “las necesidades siguen, las soluciones no aparecen“.

El acampe se había iniciado el martes por la tarde en las inmediaciones de la Municipalidad, abarcando las calles Yrigoyen hasta 25 de Mayo y Luro hasta Catamarca. La manifestación, como primera medida, se dio en coordinación con las seccionales de las organizaciones de distintas ciudades del país, con reclamos al gobierno nacional.

Pero a nivel local, las organizaciones que conforman la Unidad Piquetera -Libres de Sur Territorial (ex Barrios de Pie), Polo Obrero, Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), y MTR-Votamos Luchar, CUBa MTR, Barrios Unidos en Lucha, Cooperativa A Trabajar, Movimiento Argentina Rebelde y Frente de Organizaciones en Lucha (FOL)- también llevaron reclamos al Municipio que son, en realidad, los que vienen reiterando hace tiempo.

En paralelo a estas negociaciones, la Municipalidad, como lo hizo en otras ocasiones y mientras algunos funcionarios accedieron a reunirse, presentó una denuncia penal por “interrupción de la circulación” al asegurar que el acampe “pone en peligro el orden social”, ajustando los hechos en el artículo 194 del Código Penal que establece penas de entre tres meses y dos años de prisión.