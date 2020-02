Libretas manuales, “causa” de accidentes y herramienta para la sobrexplotación de choferes

Desde el gremio UCRA acusan a las empresas de micros de “dibujar” el descanso de los conductores: “No sólo esclavizan al trabajador, sino que también evaden las horas que trabajan de más”.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

El testimonio de Esteban, un chofer que pasó de El Rápido de Vía Bariloche y que fue echado tras quejarse de las condiciones de trabajo, entre ellas las horas de descanso, volvió a poner en evidencia una realidad que comenzó a tomar impulso tras los últimos siniestros viales ocurridos en la Ruta 2 con vuelcos de micros. Y, en ese marco, desde la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA) -gremio en oposición de la Unión Tranviarios Automotor (UTA)- acusan a las empresas de micros de “dibujar” el descanso de los conductores a través de la implementación de libretas manuales y de negarse a cambiarlas por un sistema virtual. Así, apuntan que las firmas “no sólo esclavizan al trabajador, sino que también evaden las horas que trabajan de más”.

Tras la palabra del trabajador despedido, quien en diálogo con Qué digital expuso en primera persona las denuncias sobre el accionar de las grandes empresas de micros, desde la UCRA también manifestaron su posición y respaldo al reclamo del chofer, que también denunció no haber sido acompañado por la UTA.

Silverio Gómez, secretario general de la UCRA a nivel nacional, sostuvo que desde el gremio mantienen “una lucha terrible en contra de la burocracia sindical” desde que en junio del 2003 fueron reconocidos a nivel nacional. “Tenemos total conocimiento de lo que estamos haciendo porque somos trabajadores del transporte”, introdujo, en diálogo con Qué digital, y planteó las irregularidades empleadas que ponen en peligro la vida de los choferes y de miles y miles de pasajeros.

“Lo primero que impulsamos años atrás fue que se pusieran los limitadores de velocidad en las unidades de larga distancia, porque cuando empezamos, en las unidades de todos estos grupos que se crearon del 2002 para esta parte estaban todos los tacógrafos adulterados, entonces figuraba que nunca te podías pasar de 90 pero las unidades iban a 110 o 120 km/h. Eso lo logramos, hicimos que se pusieran limitadores de velocidad y que no se adulteren más los tacógrafos. Ese fue un primer paso como asociación sindical adherida a la CTA Autónoma”, expuso el dirigente.

Y así remarcó que ya en 2006 presentaron un proyecto de ley en el Congreso -que no avanzó y quedó en comisiones- para que se elimine el sistema de libretas de trabajo manual. Es que desde la UCRA entienden que ese es “el causal de los accidentes que siguen sucediendo”.

“Le da el pie a las empresas para dibujar el descanso de los conductores y los más grave, inclusive, es que están trabajando hasta con cuatro libretas por trabajador. Lo más grave es que la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) lo sabe, todos los inspectores que están en distintos puntos de llegada. A Bariloche llegan y a las tres horas están volviendo. Y lo ven porque cuando llegan y se van están los mismos inspectores”, apuntó Gómez e incluso sostuvo que cuando en 2006 presentaron el proyecto “el Ministerio de Trabajo aseguró en esos años que estaba de acuerdo con que la libreta de trabajo manual era obsoleta”.

Así, el dirigente advirtió que actualmente en las empresas se sigue trabajando con ese sistema. Y apuntó contra “la presión que ejercen todos estos grupos, como Vía Bariloche, Ersa, Flecha Bus y todos los grupos con un poder económico terrible para comprar voluntades en todo esto, porque a ellos les sirve la libreta”.

“No sólo esclavizan al trabajador, sino que también evaden las horas que trabajan de más los trabajadores, porque pagan por recibo 192 horas y las 320 horas las pagan por afuera, en negro. Es una evasión fiscal”, advirtió.

Respecto a aquel proyecto impulsado en 2006 recordó que el sistema propuesto era “de manera virtual o con una tarjeta magnética, y ya no se podría adulterar las horas que trabajan de más los trabajadores y (las empresas) no evadirían al Estado provincial y nacional como lo están haciendo”. “Tendrían que pagar todo como corresponde, pero el proyecto no avanzó por la presión de los grupos empresarios. A ellos no les serviría porque tendrían que tomar muchos más trabajadores para conducir las unidades y pagarle al Estado lo que corresponde”, sostuvo.

De esta manera, el dirigente de la UCRA remarcó que “por todos salen beneficiados ellos y al que perjudican es al trabajador e inclusive al público, que paga sus pasaje y no sabe lo que pasa”. Y en esa línea también apuntó contra la UTA: “Nosotros lo podemos decir porque somos libres, no tenemos ningún compromiso con nadie, como el gremio tradicional que está muy comprometido con estos grupos empresarios porque pasaron a ser socios”.

“Somos los únicos que estamos peleando contra todos estos grupos para que de una vez por todas el Estado salga y aplique lo que tenga que aplicar. Que se cumplan los convenios colectivos de trabajo y que la libreta manual deje de existir porque es el causal para que el grupo siga explotando y dando un servicio pésimo“, concluyó Gómez.

“SI SE NIEGAN A SALIR, LOS DESPIDEN”

En referencia al último vuelco de un micro de la empresa Vía Bariloche en la Ruta 2 que dejó dos personas fallecidas, desde la UCRA manifestaron haberse puesto en contacto con los dos choferes. “Somos el único gremio que hoy estuvo con el chofer de 24 años al que le dieron el alta. Nuestro abogado lo está acompañando. Somos el único que lo está acompañando porque sino lógicamente este chico lo iban a castigar con todo el peso de la ley porque uno de los gerentes de Vía Bariloche dijo en los medios que era un error humano. Pero hay que ir más atrás de por qué sucede. No aguantó, somos humanos y no podemos llegar. Estos grupos están presionando a los trabajadores. Si se niegan a salir, los despiden. Trabajan bajo presión”, sostuvo Gómez.