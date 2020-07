Lluvia y temporal en barrio Caribe: una colecta y pedidos por serios problemas habitacionales

Vecinos y vecinas del barrio aseguran que las tormentas de los últimos días agudizaron la situación de unos 50 hogares, pero hay seis de ellos que necesitan soluciones urgentes.

(Foto: gentileza FOL)

Como cada vez que se da un temporal de las características actuales, con abundantes y constantes precipitaciones, las problemáticas estructurales de los barrios se agudizan, y tal es el caso del barrio Caribe: vecinos y organizaciones iniciaron una colecta de donaciones para las familias en extrema vulnerabilidad habitacional. Reclaman a las autoridades respuestas urgentes para al menos seis familias que, aseguran, “pasan la cuarentena bajo el agua”.

El barrio Caribe se encuentra en Juan B. Justo al 9000, entre los barrios Belisario Roldán y Santa Rosa de Lima. Allí y frente a un arroyo que suele desbordarse, aseguran que hay unas 50 familias que viven en condiciones precarias y que, cada vez que llueve y más aún cuando ocurren temporales, la situación empeora en casas que en su mayoría tienen importantes filtraciones y problemas de humedad.

Tal es así que desde el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) iniciaron una colecta de ropa seca de todas las edades, frazadas, colchones e incluso chapas. Ante cualquier ayuda para dar respuesta a las familias solicitan que se comuniquen al número de teléfono 2235482445.

Sin embargo, más allá de las donaciones, reiteraron que más allá de la asistencia que reciben por parte de Defensa Civil cada vez que hay una tormenta, necesitan respuestas estructurales del Municipio a sus condiciones de vida.



Tal es así que, más allá de las 50 familias en una situación alarmante, aseguran que hay seis hogares en particular que tienen serias deficiencias habitacionales y prácticamente viven la cuarentena “entre el agua”.

“La lluvia que viene azotando a Mar del plata estos últimos tres días, está complicando aún más la situación de las familias del barrio Caribe. El arroyo tiene un caudal mayor e inunda las casas de los alrededores, las calles intransitables, las chapas de los techos podridas que no dan tregua, sumado a la imposibilidad de salir a changuear por el aislamiento para hacer unos pesos y acomodar muy de a poco las casas o casillas”, explicaron desde el FOL.

Incluso vecinos del lugar informaron que hay una de las familias en la que una mujer embarazada convive con varios hijos y en una situación de vulnerabilidad apremiante. Es uno de los hogares que necesitan una rápida asistencia.

“Hace años los vecinos de barrio Caribe vienen exigiendo ayudas urgentes y que se pongan en condiciones las calles de su barrio. Pero el estado no hace más que mirar para otro lado y decir que no existen los recursos. Si los recursos no están, hay que conseguirlos, pero los pibes no pueden seguir pasando frío”, denunciaron.