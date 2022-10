Luego de las torturas y la detención ilegal, una protesta en la comisaría sexta

Familiares y organizaciones se manifestaron en la comisaría a la que pertenecían los policías detenidos. “Que sea el último caso”, deseó la hermana de uno de los jóvenes.

(Fotos: Qué digital)

Luego de la detención ilegal y las torturas que sufrieron dos adolescentes del barrio Libertad en las últimas semanas y que trascendió este martes con la detención de cuatro policías, familiares acompañados por organizaciones y víctimas de gatillo fácil se movilizó a las puertas de la comisaría sexta a la que pertenecían los policías implicados, de los cuales tres siguen detenidos. “Que sea el último caso”, deseó la hermana de una de las víctimas.

La manzana de la comisaría, ubicada en República del Líbano y Balcarce, amaneció vallada y con un operativo similar al de meses atrás en la marcha contra el gatillo fácil en Tribunales, con importante despliegue policial en las inmediaciones. Hasta allí se movilizaron los familiares de los jóvenes de 14 y 16 años detenidos ilegalmente y torturados el 17 de septiembre.

La hermana de uno de ellos formó parte de la concentración y destacó el acompañamiento recibido desde que trascendió el caso esta semana: “El apoyo es muy importante porque hay mucha gente que nos juzga. Se ve que no tienen hijos o demás y no saben que algún día les puede tocar. No pensé que tanta gente se iba a preocupar por el caso, pero tenemos un montón de apoyo”, dijo la joven en diálogo con Qué digital.

Además, destacó el acompañamiento de distintos sectores y organismos del Estado, tanto en el aspecto legal como en la asistencia psicológica de los menores. El motivo de la visibilización, además de buscar justicia, pasa por evitar que estos casos se repliquen: “Esperemos que no vuelva a pasar, que sea el último caso. Si los chicos están o no haciendo una macana, que sean detenidos a disposición de un juez y no de ellos en un descampado“.

Cabe recordar que en el marco de la investigación, una de las policías implicadas -la oficial Micaela Estigarribia- declaró ante el fiscal Juan Pablo Lódola y brindó un relato que se asimilaba al de las víctimas, quienes le habían dado un rol “pasivo” en el operativo ilegal, por lo que accedió a concederle la libertad al cambiarle la acusación a cómplice secundaria.

Según la reconstrucción de los hechos, los jóvenes de 14 y 16 años habían salido a comprar en la tarde del 17 de septiembre. En el camino, los interceptó un patrullero y los efectivos a cargo, Estigarribia y Cabrera, decidieron “identificarlos” para lo cual los obligaron a poner las manos contra el patrullero.

Sin embargo, en ese momento Cabrera habría golpeado en la boca al joven de 14 años antes de esposarlos y, tras la llegada de un segundo patrullero a cargo de los oficiales Cano y Estévez Pitrau, incluso habrían sacado sus armas reglamentarias apoyándolas en los cuerpos de los adolescentes.

Acto seguido, los detuvieron ilegalmente, los subieron a los patrulleros y los trasladaron a un descampado de la zona, en Strobel al 10.500, amenazándolos en el camino con la posibilidad de que los maten “y nadie se enteró (sic)”. Luego de bajarlos en el descampado, relataron que los obligaron a arrodillarse y les practicaron un simulacro de fusilamiento antes de liberarlos y hacerlos correr por el campo mientras uno de los efectivos permanecía armado con una escopeta.

Radicada la denuncia, comenzó una investigación a cargo del fiscal Alejandro Pellegrinelli luego trasladada a la fiscalía especializada en violencia policial, la N°12, a cargo de Juan Pablo Lódola.

En ese marco este martes se concretaron allanamientos en los que secuestraron armas reglamentarias, una escopeta y celulares además de detener a los cuatro efectivos, de los cuales solo tres -el sargento Jonatan Cabrera, la sargento Vanesa Cano y el oficial ayudante Ariel Estevez Pitrau– siguen detenidos en la Alcaidía Penitenciaria de Batán y en el Destacamento Femenino, respectivamente, acusados de privación ilegal de la libertad agravada y torturas, y ya fueron desafectados de la fuerza por parte de Asuntos Internos.