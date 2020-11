Luna Roja: un hallazgo paleontológico a metros de los “dormis” clausurados

Un grupo de vecinos hizo el hallazgo en la zona de acantilados. Desde la Asamblea de Luna Roja cuestionaron la falta de protección de los recursos paleontológicos.

(Foto: archivo / Qué digital)

A menos de dos meses de cumplirse el primer aniversario de la clausura del balneario Luna Roja por numerosas irregularidades en torno a la explotación de la unidad turística fiscal, a metros de los dormis clausurados y ubicados sobre el acantilado un grupo de vecinos hizo un hallazgo paleontológico, lo que reavivó sus críticas tanto por la falta de preservación de los recursos naturales de la zona cómo por la falta de controles por parte del gobierno municipal.

Sobre el acantilado y a unos 20 metros de donde descansa una de las cabañas construidas por la firma EJC S.A. y clausuradas por el Municipio en 2019, un grupo de vecinos dio con restos fósiles.

Según indicaron desde la Asamblea Luna Roja, el hallazgo corresponde a restos fósiles de un enorme mamífero extinguido (megafauna) de una antigüedad probable de millones de años, el cual fue documentado fotográficamente y presentado ante el Centro de Registro del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de la Provincia.

El hallazgo se condice con las denuncias de vecinos y de la Asamblea de Luna Roja, quienes además de pregonar por el debido control y cumplimiento de las concesiones vigentes, buscan visibilizar cada una de las irregularidades para frenar todo tipo de acción que perturbe o contamine el territorio de la Reserva Forestal Paseo Costanero Sur.

“Es de notar que las numerosas construcciones llevadas a cabo por las concesiones balnearias se desarrollan y multiplican sin el estudio de impacto necesario“, expusieron y citaron el texto de la Ordenanza 9.417. “Así, día a día las obras de las concesiones balnearias avanzan sobre un sitio delicado y frágil, Reserva Forestal, yacimiento paleontológico privilegiado, y a la vez, sitio de enorme importancia arqueológica”, cuestionaron.

Además, lamentaron la falta de un rol activo de las autoridades dedicadas a la preservación histórica, tanto del ámbito municipal como bonaerense, frente al cuidado de estos yacimientos costeros, y aseguraron que “material fósil se ha perdido por desidia en el olvido sin haber sido puesto al cuidado de la ciencia”.

En ese sentido, remarcaron que de 2016 a esta parte ya hubo más de 20 hallazgos de este tipo en la zona costera sur-sur, pero lamentaron que ninguna se pudo preservar “ya que el organismo competente y con permiso de trabajo en la zona (Museo Scaglia) no solamente no cuenta con los medios para el cuidado de estas piezas, sino que a través de un aspecto jurisdiccional, incapacita a otras instituciones científicas para trabajar o rescatar el material”, denunciaron y pidieron que las normativas de preservación y trabajo sean revisadas.

LUNA ROJA: LA CLAUSURA

Ante la consulta de Qué digital, fuentes del Ente Municipal de Turismo (Emtur) reconocieron que la clausura del balneario Luna Roja por las irregularidades continúa vigente mientras sigue tramitada en el Tribunal de Faltas.

A su vez, indicaron que el concesionario “está efectuando los trabajos de remediación del predio para poder levantar la clausura”, es decir, luego de cumplir con ello, el Municipio procedería a levantar la misma. “Mientras tanto desde el Emtur sí les hemos labrado las inspecciones y las multas correspondientes. El Estado ya percibió las multas y no son multas menores“, aseguraron.

Mientras tanto, la Asamblea de Luna Roja, la organización de vecinal que contribuyó a visibilizar todas las irregularidades en torno al concesionario, continúa llevando adelante reuniones con los funcionarios del área y también con la actual concesión, puntualmente en lo que hace a la accesibilidad pública a la playa y las cabañas con desagües ilegales de la ribera del arroyo Lobería.

Desde la Asamblea sostienen que las cabañas no deben estar en ese espacio, en primer término por la cercanía a la ribera y en segunda instancia por obstruir la histórica bajada pública a la playa.

“En el expediente hay un informe de la autoridad del agua donde se le imputan en febrero seis infracciones. No están registrados en la Autoridad del Agua, no tienen permiso de explotación del recurso, no posee elementos de medición de caudal en los pozos de captación, no posee permiso de vuelco, las instalaciones de tratamiento de líquidos residuales se encuentran en mal estado de conservación y tiene una sexta que es un desagüé ilegalmente conectado”, detallaron desde la Asamblea.

En consecuencia, desde la Asamblea solicitaron a la Autoridad del Agua que les notifiquen las acciones que se llevaron o se están llevando adelante para revertir esas irregularidades en la zona del arroyo, y además solicitaron nuevas fiscalizaciones.

“Ellos vienen con todo para querer abrir y tienen seguridad de que se les va a levantar la clausura. Nosotros hemos recuperado un sector, pero nos falta. Vamos a continuar para lograr la restitución de lo que consideramos que tienen que restituir a la comunidad”, sintetizaron.