ARA San Juan: malestar de familiares por el retiro de banderas en la Base Naval

Cuestionaron que la decisión de reducir la cantidad de símbolos no les fue consultada. Desde la Armada informaron que las trasladaron al Museo de la Fuerza de Submarinos.

La postal de la Base Naval con las banderas que homenajean a los 44 submarinistas del ARA San Juan empezó a cambiar por estos días, en medio de la cuarentena obligatoria por el coronavirus. En las últimas horas quienes circulan por esa zona evidenciaron que se redujo notablemente la cantidad de símbolos que cuelgan del alambrado, y desde la Armada informaron que retiraron las que estaban dañadas por los fuertes vientos y que fueron trasladadas al Museo de la Fuerza de Submarinos. Sin embargo, familiares denunciaron que esta acción no fue consultada y mostraron su malestar: “Las decisiones de sacar las banderas las tomaron sin preguntarle a ningún familiar”.

Desde los primeros días que se dio a conocer la desaparición del submarino ARA San Juan, la Base Naval fue un punto de encuentro para sus familiares, y a medida que avanzó la búsqueda el alambrado se convirtió en una especie de altar donde fueron colocando banderas, fotos, pancartas y dibujos. Tras un año de búsqueda el submarino fue hallado y los símbolos que le rinden homenaje a los 44 submarinistas se multiplicaron; hasta se realizó una réplica que quedó finalmente emplazada sobre la escollera norte. Sin embargo, en el transcurso de estos días el paisaje cambió y algunas personas comenzaron a señalar que se habían retirado muchas de aquellas banderas.

Marta Vallejos -hermana de Celso Oscar Vallejos, uno de los 44 tripulantes- señaló que “el retiro de las banderas no fue consensuado”. “Las decisiones de sacar las banderas las tomaron sin preguntarle a ningún familiar”, sostuvo.

En este sentido, la explicación oficial que se dio desde la Base Naval y la Armada es que se retiraron las banderas “que se arruinaron con los vientos de los últimos días” y que fueron trasladadas al Museo de la Fuerza de Submarinos. Asimismo, remarcaron que “solo se removieron las que estaban en malas condiciones”.

Este martes cuando la situación empezó a trascender entre los familiares, las manifestaciones no tardaron en hacerse escuchar. “¿Será que quieren que no avancemos en los pedidos realizados en la justicia?, ¿será que no quieren que se sepa que la misión de inteligencia estaba atravesada por una interna en Ministerio de Defensa?, ¿será que no quieren un conflicto diplomático con Inglaterra, por no haber cumplido el convenio de Madrid?, ¿será que no quieren blanquear el manejo de fondos girados por Ministerio de Agricultura y Pesca , que originó causa en Bahía Blanca?, ¿será que se sigue exculpando a Macri-Aguad y Srur”?”, cuestionó a través de un comunicado la querella unificada que representa la abogada Valeria Carreras.

Por último, Marta Vallejo consideró que esta acción “es una falta de respeto hacia los 44 y hacia las familias”. “Nosotros nos tomamos la molestia de ir a poner las banderas para que ellos después las saquen sin consultar. La verdad que estoy muy decepcionada”, sostuvo la mujer. “Esto me sorprende a mí y a los familiares de la provincia de Jujuy. Molesta y duele esta actitud“, sumó Yolanda Mendiola, madre del submarinista Leandro Cisneros.