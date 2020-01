Maleteros mantendrán el bloqueo en la Terminal hasta obtener respuestas

A la espera de que desde Nación o Provincia insten a las empresas y a la Terminal a regularizarlos, los micros seguirán saliendo de las calles aledañas.

Los trabajadores maleteros anunciaron que mantendrán por tiempo indeterminado el bloqueo del ingreso de la Terminal Ferroautomotora, al no haber recibido respuestas por parte de las autoridades gubernamentales provinciales y nacionales. No lo levantarán hasta tanto no tengan una propuesta concreta para la regularización de sus puestos de trabajo.

Un año después, los mismos reclamos y las mismas empresas con 28 personas trabajando en la Terminal en condiciones de precarización, a pesar de que durante el 2019 los obligaron a conformar una cooperativa -que ya está en regla- para poder empezar a cobrar un salario digno por su trabajo.

En enero de 2020, todo lo que se hizo hasta el momento parece haber sido sólo un intento por “patear para adelante” las responsabilidades que asumieron la Terminal a cargo del polémico empresario Néstor Otero y las empresas de transporte.

Tal como hicieron semanas atrás durante unas horas, esta vez no hubo advertencia y tras haber iniciado un bloqueo en las primeras horas del sábado, ratificaron la continuidad de la medida de fuerza por tiempo indeterminado.

“Estamos acá por tiempo indeterminado. Hoy vino el Ministerio de Trabajo pero no trajo ininguna propuesta válida para que podamos escuchar los compañeros. Es más de lo mismo. Ofrecen más audiencias pero ya hemos ido a siete audiencias y no da para más”, confirmó en diálogo con Qué digtal, Carlos Amodey, quien acompaña a los trabajdores desde la CTA Provincia de Buenos Aires.

Mientras tanto, en plena temporada estival y en vísperas a la quincena más fuerte del verano, los micros que llegan y salen de la Terminal deben hacerlo desde las calles aledañas, ya sea Luro, 3 de Febrero o 9 de Julio, con todo lo que ellos implica para los turistas y marplatenses, que deben atravesar toda la plataforma para ingresar o egresar.

Nadie recogió el guante de Nación y de Provincia. Pasa por una decisión política de ellos. El Municipio con toda buena voluntad nos escucha y todo pero no tiene mucho para hacer. Nación y Provincia dejan mucho que desear. Son 28 familias que siguen sin nada”, lamentó.

Además, alertó por la responsabilidad de la Terminal y las empresas en la seguridad de los pasajeros que tienen que subir en las calles por no darle una solución a los trabajadores: “Estacionan en doble fila, en contramano. Cualquier cosa. Es un caos. Si se cae un pasajero en cualquiera de esas calles, donde no se pueden levantar pasajeros, ¿quién se hace cargo? ¿le van a echar la culpa a los maleteros?”, cuestionó.