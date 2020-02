Maleteros: sigue el trabajo mientras se alargan las negociaciones por el blanqueo

Esta semana, los trabajadores de la terminal esperan volver a ser convocados en un ida y vuelta que, aseguran, tiene sus avances. “No hay otro ejemplo; hay que hacerlo desde cero”, dicen.

(Foto: Qué digital)

Casi 40 días después de levantar el bloqueo que mantuvieron durante una semana en el ingreso de la Terminal de Mar del Plata, los maleteros organizados en una cooperativa siguen esperando por la regularización en medio de una negociación en la que, aunque parece dilatarse, aseguran que registra lentos avances. Un posible “efecto dominó” en maleteros de otras terminales, el temor de las empresas.

Siete días estuvieron bloqueando el ingreso de la Terminal en búsqueda de respuestas, sólo la levantaron ante la promesa de intervención del Ministerio de Transporte y actualmente se encuentran llevando adelante audiencias esporádicas en busca de una regulación de su actividad que, además de inédita, suponen que funcionará de puntapié para el resto de las terminales.

Lucas es uno de los trabajadores que asistió a la última reunión en La Plata en representación de la cooperativa y que espera el llamado para una nueva convocatoria: “El jueves fue la última reunión en La Plata y ahora tendremos otra prevista que nos tienen que avisar. Pero por ahora seguimos negociando. Están buscando la forma en que nos pueden pagar”, explicó.

Ya aceptada la conformación de la cooperativa, que las mismas empresas impulsaron para ahorrarse cargas patronales pero que de todas maneras a los trabajadores les sirve para acceder a un salario y una situación más regular, las negociaciones tienen que ver con la forma de pago a los trabajadores.

De todas maneras, más allá de que la posibilidad de visiblizar su situación con un potencial nuevo reclamo se enfría junto a la temporada, tienen esperanza de poder llegar a buen puerto en las próximas semanas: “Parece que viene para largo. Un mes más estaremos tratando de negociar y esperando llegar a un acuerdo. Si no arreglamos volveremos de vuelta al conflicto”, advirtieron.

Mientras tanto, los 27 trabajadores nucleados en la cooperativa siguen trabajando y manteniendo “buen diálogo” con las empresas”, quienes aseguran “están dispuestas a pagar” aunque reconocen las demoras al tratarse de una figura que hoy por hoy no existe: “Esto hoy no existe. No hay otro ejemplo. No existe en ninguna terminal ni se sabe cómo se le paga a un maletero. Ni siquiera existimos como figura. Hay que empezar todo de cero“.

Mientras tanto, en la Terminal hay de todo. Entre valijas y colectivos, están quienes siguen esperando, esperanzados, y quienes ya están resignados: “No nos pagan ni nos van a pagar”, lamentan otros. Mientras tanto, con el acompañamiento de la CTA Autónoma Regional, los trabajadores siguen esperando la convocatoria para seguir negociando a instancias del gobierno bonaerense y concretar un acuerdo que sería inédito.