Malvinas, 40 años: convocan a ex combatientes, veteranos y familiares para un homenaje

Podrán registrarse hasta el jueves 15 de septiembre en el Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas en Mar del Plata.

(Foto: archivo / Qué digital)

A 40 años de la Guerra de Malvinas y tras haber retomado este 2 de abril el tradicional acto y homenaje en el Monumento a los Caídos en Mar del Plata (luego de dos años atravesados por la pandemia de coronavirus y el cese de actividades) el Municipio de General Pueyrredon, junto a diversos organismos de ex combatientes y veteranos, lanzó una convocatoria para que ex combatientes, veteranos y familiares de caídos reciban un homenaje y reconocimiento. Las fechas y cómo anotarse.

Con el objetivo de homenajear en Mar del Plata a ex combatientes, veteranos, familiares de caídos y fallecidos tras la Guerra de Malvinas -una iniciativa encabezada por la Comisión Nacional de Veteranos, el Ministerio de Defensa, Cancillería y el Municipio de General Pueyrredon- comenzó la inscripción que estará disponible hasta el próximo jueves 15 de septiembre.

En detalle, las personas interesadas deberán inscribirse en el Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas en Mar del Plata ubicado en Misiones 3172 de lunes a viernes de 9 a 16. Durante el homenaje, según anticiparon desde la organización, cada veterano, ex soldado combatiente y familiar recibirá un reconocimiento.

La iniciativa, además, contará con la participación de la Fundación No Me Olvides, el Centro de Ex Soldados Combatientes (CESC), el Centro de Civiles Veteranos de Guerra Operativo Malvinas, la Asociación de Veteranos Defensores de Malvinas (AVEDEMA), la Agrupación Veteranos de Guerra del Atlántico Sur (AVEGAS), la Agrupación de Buzos Tácticos Veteranos de Malvinas y veteranos independientes.

Según los registros oficiales, en la Guerra de Malvinas -conflicto bélico impulsado por la última dictadura militar en Argentina como un último intento por legitimarse en el poder- murieron 649 soldados de los cuales 323 fueron tripulantes del ARA General Belgrano. Al menos 38 ex combatientes se suicidaron en la posguerra, aunque las cifras extraoficiales hablan de más de 300 suicidios.

Desde el Centro de Ex Soldados Combatientes, estiman que en Mar del Plata hay alrededor de 2000 ex combatientes. Durante la guerra, hubo 13 caídos marplatenses mientras que otros 24 fallecieron desde 1983 a la actualidad.