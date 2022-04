Malvinas, 40 años: la salud de los excombatientes, una deuda que empieza a saldarse

EL CENTRO DE EX SOLDADOS COMBATIENTES DE MAR DEL PLATA

“Empezó con cuatro sillas, una mesa y en una concesionaria de autos en 1984″, recuerda José Luis Capurro desde una de las oficinas del Centro, que hoy cuenta con alrededor de 200 socios activos. Según cuenta, en sus inicios eran no más de diez jóvenes los que se unieron detrás del impulso de José Gurrieri, padre de uno de los caídos, quien los impulsó a formar la organización.

“En esos años estábamos mal vistos. No podíamos formar parte del centro, siempre tuvimos el estigma. Para algunos éramos militares, para otros éramos antimilitares. El centro se encargó de cambiar esa imagen. Es un trabajo constante, de demostrarle a la sociedad lo que se puede hacer trabajando todos juntos”, reflexiona.

Esos resquemores en torno a los excombatientes también se replican en torno al propio conflicto bélico y su contexto sociopolítico ligado a la dictadura militar. “Cada integrante del centro tiene su postura. El Centro es pluralista, cada cual tiene su mirada política pero acá no se habla de política, no hay grieta, no hay nada. Tenemos una sola causa, que es Malvinas y es la que en todo caso unifica todo siempre. La causa común es Malvinas. Siempre tiramos para adelante pensando solo en la causa y en el centro. Acá dan charlas todos, la Universidad, el Faro de la Memoria, no hacemos distinción de nada”, aclara.

De todos modos, en la marcha encabezada por Abuelas de Plaza de Mayo el pasado 24 de marzo, el Centro participó por primera vez, más allá de que años anteriores había habido excombatientes que marcharon de manera individual. “Este año, como es un año especial, fuimos como centro con este mensaje: no vamos en un sentido político, fuimos porque el 24 de marzo a nosotros nos afectó directamente porque el final de la dictadura fue la Guerra de Malvinas. Entonces estamos en contra de la dictadura y del golpe militar. Y creemos que la sociedad debería aprender mucho de lo que se logró desde el centro tirando todos juntos para el mismo lado”, reflexiona.

En lo que respecta a la lucha de los organismos de derechos humanos por la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia y su vínculo con la Guerra de Malvinas, dos integrantes del Centro denunciaron las torturas sufridas por sus superiores en las islas, por ejemplo, sometidos a estaqueamientos. El reconocimiento de esos hechos denunciados en 2007 por más de un centenar de sobrevivientes como delitos de lesa humanidad -con 130 militares imputados-, todavía es una deuda de la Justicia.