Mamás en Lucha: el Municipio anunció que pagará lo adeudado para el transporte

El director de Discapacidad explicó que el cierre de los bancos hizo que no avanzara el pago y señaló que cuando se retome la actividad se concretará. Subrayó “entender la necesidad”.

(Foto: ilustrativa/ Qué digital)

Luego de la denuncia realizada desde Mamás en Lucha en torno al incumplimiento del pago para el trasporte de sus hijos e hijas con discapacidad, el director del área municipal, Marcos Folgar, explicó cómo es la situación sobre el cobro pendiente. Expuso que al regir la cuarentena obligatoria para evitar la propagación del coronavirus no se pudieron abonar los montos ante el cierre de los bancos. “Se normaliza la actividad bancaria y van a cobrar”, sostuvo en diálogo con Qué digital y advirtió: “Entiendo y comprendo la necesidad de ese dinero”.

Mamás en Lucha es una organización de madres de niños y niñas con discapacidad en situación de vulnerabilidad. El año pasado, tras reiterados conflictos, muchos vinculados también con el funcionamiento del programa Incluir Salud, llegaron a un acuerdo con el gobierno municipal de entonces para recibir un monto dinero que les garantizara la posibilidad de concretar los traslados a un hospital o a centros de rehabilitación, teniendo en cuenta que varios casos sólo pueden ser llevados en ambulancias. Pero días atrás denunciaron que desde que cambió la gestión no tienen fecha de cobro y que desde la Dirección de Discapacidad no les brindaron respuestas.

En este sentido, el director Discapacidad, Marcos Folgar, se refirió a la situación y al reclamo de las familias: “No son tres meses, estamos pagando al mes anterior. El desfasaje se produjo a partir del cambio de gestión, con todo lo que eso implica en cuanto a documentación y papelerío, a lo que se sumaron los feriados de las fiestas”, explicó en primer término.

Y, en esta misma línea, agregó: “A partir de ahí se produjo una demora de unos días lo que hizo que desde ese momento se pagara en el mes de enero, diciembre; ahí se produjo esa demora. Enero se pagó en febrero y en marzo se estaba por pagar febrero. En realidad se va pagando a mes anterior”.

“Para este pago ya estaba hecho todo el circuito en la Municipalidad y estaba a punto de salir al banco y fijar fecha de cobro, que iba a ser para finales de marzo. Pero a partir de esta cuarentena no se pudo realizar porque no hay actividad bancaria”, sumó.

En este caso particular, el funcionario sostuvo que “no es culpa ni de la Municipalidad de General Pueyrredon, ni de la Dirección de Discapacidad en particular que no se esté pagando”.

“Si los bancos no hubiesen cerrado, el 26 o el 27 de marzo cobraban. Pero los bancos cerraron antes por la cuarentena”, agregó y así reiteró que una vez que se normalice la actividad bancaria “se cierra este proceso y van a proceder al pago”.

Por otro lado, y sobre el reclamo de fondo de las familias, Folgar expresó que desde que asumió en el área todo el equipo está “trabajando para agilizar los trámites y en breve ponerse al día”. Y, por otro lado, destacó que las madres fueron atendidas a sus consultas de forma particular y se les explicó esta situación por la cual no pueden cobrar. “Siempre estuve atento a los requerimientos”, puntualizó el funcionario.

EL ACCESO A LAS BECAS PARA EL TRANSPORTE

Para obtener este beneficio, una mamá que necesita transporte para su hijo con discapacidad tanto para ir a rehabilitación, al hospital, a la escuela o realizar un trámite primero tiene que tener una entrevista con las trabajadoras sociales del área. “A partir de que le aprobamos ese trámite, se les da una beca en relación a la distancia al centro de rehabilitación u hospital”, explicó Folgar.

Una vez que se aprueba pasa por distintos circuitos del área municipal como Desarrollo Social, Hacienda y Contaduría hasta que se presenta en el banco que a los días da aviso para realizar el pago. Y una vez que la mamá o el papá cobran ese dinero luego tienen que presentar la facturación del transporte que utilizan para que continúe con el beneficio.