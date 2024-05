Manantiales: otro “desalojo” fallido y nuevos pedidos para que se cumpla la ordenanza

En el marco del conflicto por el espacio público en la unidad turística fiscal, este viernes se montó un operativo con presencia policial, judicial y municipal.

El conflicto por el espacio público y el cumplimiento de la ordenanza a través de la cual la empresa Rivan se hizo con la explotación comercial del balneario Manantiales continúa y este viernes vecinos de la zona se hicieron presentes en la unidad turística fiscal en el marco de una actuación judicial que constó de un desalojo “fallido” sobre espacios que más allá de su apertura a la comunidad no permanecen ocupados. No obstante, vecinos aseguran que, además, impidieron que la firma avance en el alambrado de espacios “recuperados” por la asamblea vecinal Luna Roja, a la espera de que se cumpla con el pliego, uno de los puntos de desacuerdo al respecto.

Luego de una serie de audiencias de conciliación sin acuerdo, este viernes estaba previsto según lo dispuesto por el Juzgado Civil y Comercial N°1 un intento de “desalojo” del espacio abierto por los vecinos ante los incumplimientos del pliego de bases y condiciones a través del cual la empresa ostenta la explotación hasta 2031 y según el cual debe “mantener durante todo el año la totalidad de las áreas de esparcimiento, instalaciones y equipamiento destinado al uso público en perfectas condiciones de uso, siendo su responsabilidad evitar precariedades tanto en cerramientos temporales de áreas no utilizadas como en la limpieza y mantenimiento del sector concesionado”.

Ese punto, es solo uno de los puntos de conflicto considerando la investigación abierta por la contaminación y la apropiación de la rivera, en paralelo a los cuestionamientos a los funcionarios públicos municipales encargados justamente de controlar el cumplimiento de la Ordenanza N°21.524 a través de la cual Rival obtuvo la concesión del espacio para montar el balneario Manantiales Club de Mar.

“En el pliego el concesionario se comprometió a mantener la unidad con una gestión como parque público, con una zonificación para áreas y actividades recreativas para cubrir la demanda de los barrios colindantes”, explicó Kanki, uno de los vecinos que se manifestó en el lugar junto a un grupo de vecinos este viernes en paralelo a un despliegue policial, judicial y municipal.

En vista de esos incumplimientos y como parte de las negociaciones, la empresa propuso ceder al Obispado el edificio del lugar y la “incorporación de la cancha de fútbol existente en dicho sector para un uso público gratuito en favor de la comunidad, el que podrá ser gestionado por alguna organización de bien público que oportunamente se designe”, aunque los vecinos advierten que la propuesta sigue incluyendo el cercado del perímetro impidiendo su acceso universal.

“El Municipio no está garantizando lo que las ordenanzas han dispuesto, que es que el balneario debe tener acceso irrestricto durante los 12 meses a las instalaciones de uso público que no se reducen solamente a una bajada pública: en el caso de Manantiales tiene que tener una propuesta de 12 meses con baños y juegos infantiles públicos”, reiteró.

En cuanto a lo sucedido este viernes, afirman que el Municipio había aprobado un plan de obras a través del cual la empresa busca cumplir de alguna manera con esa falta de espacios no comerciales. Sin embargo, denuncian no haber tenido acceso al mismo y afirman que no hay declaración de impacto ambiental ni instancia de participación alguna necesaria para su aprobación.

“Hemos realizado pedidos de acceso a la información pública al Emturyc desde hace cuatro años. Ninguno fue respondido. Sabemos que es el primer paso para la participación ciudadana y negar la información sobre todo de carácter ambiental infringe derechos constitucionales por lo cual hemos presentado un recurso de amparo”, agregó el asambleísta.

Además, denunció la falta de información sobre las obras a realizar: “Hoy vecinos rechazaron el cerramiento total de la UTF por parte de Manantiales, sabíamos que hoy lo iban a hacer, y por eso vinieron funcionarios municipales. La comunidad no solo sabe desde la Dirección de Gestión Ambiental que no hay declaración de impacto ambiental, sino que también nos fue negado voluntariamente el acceso al proyecto de obra por los funcionarios”.

Tanto el proyecto como el desalojo, entonces, para los vecinos son el preludio de un nuevo cerramiento del lugar: “Es una obra como justificación para salir de todos sus incumplimientos pero también con la excusa de hacer la obra va a expulsar a los vecinos y vecinas de los espacios públicos que la empresa debe garantizar por ordenanza”, remarcó.

De todos modos, este viernes el desalojo en Manantiales fracasó, explicaron, porque efectivamente no pudieron comprobar la ocupación de los espacios por fuera del uso público que se les destina desde su apertura a la comunidad: afirman que allí se desarrollan actividades comunitarias, recreativas, educativas, con participación de entidades educativas y visitas de colegios secundarios.

“No hay desalojo posible, hoy la oficial de justicia vino y se encontró con que no había nadie viviendo en el sector que buscan alambrar. No hay personas a quienes desalojar pero sí hay un ejercicio pleno del uso de espacios públicos, que no puede se restringido arbitrariamente por una empresa privada“, concluyó.