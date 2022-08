Marcha y operativo policial: “Ningún gobierno ha terminado con la política de gatillo fácil”

Familiares de víctimas de violencia estatal y organizaciones se manifestaron en Mar del Plata en la octava edición de la jornada de lucha convocada a nivel nacional.

(Fotos: Qué digital)

Familiares de víctimas de violencia estatal y organizaciones políticas y sociales protagonizaron este viernes en Mar del Plata la octava edición de la “Marcha nacional contra el gatillo fácil” que se encontró con todo el perímetro del edificio central de Tribunales blindado con vallas y fuerte presencia policial: allí denunciaron que “ningún gobierno ha terminado con la polémica de aplicar pena de muerte que se llama gatillo fácil”, que “el Estado mata de muchas formas” y que el asesinato de pibes y pibas “no es producto del mal funcionamiento de las instituciones, sino de la represión estatal necesaria en una sociedad con un sistema injusto”.

Esta vez la marcha -que se realiza cada año en la ciudad como réplica de movilizaciones similares en otros puntos del país- eligió como punto de concentración y partida el edificio central de Tribunales, ubicado en Tucumán y Brown, pero al llegar el panorama fue el similar al presentado en otras jornadas de protestas de familiares de víctimas: un fuerte operativo policial y un amplio vallado para blindar todo acceso frente al edificio.

La concentración, entonces, se inició en la Plaza Colón y luego frente a uno de los vallados y a una columna del grupo de Infantería de la Policía Bonaerense, se leyó el comunicado oficial de la convocatoria que en la previa incluyó consignas como “No es un policía, es toda la institución”, “El Estado es responsable” y “Ningún pibe nace chorro”.

Después se inició una marcha por el centro del a ciudad, que pasó frente a la comisaría Primera y terminó sobre el Monumento a San Martín.

“Nuevamente tomamos las calles llevando adelante esta gran jornada de lucha a nivel nacional que visibiliza y repudia la represión que ejerce históricamente el Estado contra nuestros hijos, hijas, hermanos, hermanas, padres, madres y familiares”, resumieron desde la organización y señalaron la búsqueda de que “el poder” vea el reclamo y “que deje de ser sordo y ciego”.

En ese contexto, el documento apuntó que “la situación de represión e impunidad se profundiza año a año” y cuestionó que “ningún gobierno, aun el que se llama a sí mismo ‘progresista’, ha terminado con la política de aplicar pena de muerte, que se llama gatillo fácil”.

También remarcó que “el Estado mata de muchas formas: con una bala, pero también con la desprotección, con la desidia y con la corrupción” e hizo referencia, además, a las muertes contextos de encierro.

“Tenemos claro que el asesinato de nuestros pibes y pibas no es producto del mal funcionamiento de las instituciones, sino de la represión estatal necesaria en una sociedad con un sistema injusto. En este sistema injusto el peor crimen es la desigualdad social, que se profundiza”, expuso el comunicado y apuntó que “cuanto más hambre y pobreza, cuanto más ajuste, habrá también mayores estallidos, mayor indignación, y por tanto mayor represión de los distintos gobiernos, mayores permisos para accionar con impunidad por parte de las fuerzas represivas”.

Con cuestionamientos y críticas tanto a la exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, como al actual ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, el documento repasó los casos de numerosas víctimas de la violencia estatal a lo largo del país, entre ellos también de Mar del Plata y de la zona.

En ese sentido, puntualizó que en mayo de 2023 se iniciará el juicio por el homicidio de Brandon Romero, el joven de 18 años que fue asesinado de múltiples disparos por un policía –Pedro Arcangel Bogado- el 5 de julio de 2020 en la Ruta 226, recordó el crimen de Luciano Olivera en Miramar, por el que varios policías -entre ellos Maximiliano González- están acusados a la espera de ser juzgados, y mencionó a Daniel Ponce de León, de quien se investiga su muerte ocurrida el 5 de agosto en medio de un procedimiento policial.

“Ser joven no es un delito, nuestros pibes tiene derecho a salir a la calle; queremos que la Justicia deje de hacerse la sorda, la ciega, que deje de mirar para otro lado”, señaló Romina, mamá de Brandon Romero, durante la concentración y expresó: “No me voy a cansar hasta el día que me muera de pedir justicia por mi hijo y por todos los pibes, queremos que dejen de matar a nuestros hijos”.