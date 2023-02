Martes de nuevos reclamos y cortes por las bajas en el programa Potenciar Trabajo

Al igual que en todo el país, organizaciones sociales de Mar del Plata llevaron su reclamo dirigido al gobierno nacional a la Ruta 11.

(Foto: Polo Obrero Mar del Plata)

Con cortes de ruta y accesos de distintas partes del país, esta mañana se realizó una nueva movilización a nivel nacional y local por los recortes que, según denuncian las organizaciones sociales, alcanzan a unas 160 mil familias suspendidas del programa nacional Potenciar Trabajo. Tras la finalización del proceso de validación de identidad por parte del Ministerio de Desarrollo Social, desde las organizaciones que confluyen en la Unidad Piquetera solicitaron una reunión a la ministra Victoria Tolosa Paz y, en Mar del Plata, expusieron su reclamo nuevamente, ahora con un corte en la Ruta 11 frente al Unzué.

Semanas atrás, la propia Tolosa Paz confirmó en una conferencia de prensa la suspensión de 154 mil cuentas luego de finalizar el proceso de validación de identidad de las y los titulares impulsado desde el gobierno nacional para avanzar, de esa manera, en un proceso de recorte contra quienes no la completaron y que fue catalogado oficialmente como una “búsqueda de certezas” en torno al padrón de personas beneficiarias del programa sociolaboral. Esa suspensión implicó el cobro del 50% de su contraprestación en enero hasta su baja definitiva en febrero en caso de completar la carga de datos personales.

Es en ese marco que desde la Unidad Piquetera solicitaron una reunión al sostener que la validación de datos no pudo ser concretada por muchas de las personas beneficiarias ante la falta, por ejemplo, de conexión a internet y servicios básicos: “No se trata de familias que salieron de su situación de pobreza o dejaron de cumplir con los requisitos del programa, solamente no pudieron realizar la actualización de datos por internet”, apuntaron desde la Unidad Piquetera a través de un comunicado.

Así, este martes organizaciones sociales como Barrios de Pie-Libres del sur, Movimiento Teresa Rodríguez y el Polo Obrero volvieron a manifestarse en Mar del Plata y con un corte en la Ruta 11 frente al Unzué. Lo hicieron con mensajes de repudio al “ajuste salvaje” que aseguraron aplica el gobierno nacional contra “los que menos tienen”, y para exigir el cese de los que calificaron como “despidos arbitrarios”. También, insisten en la apertura de plazas para aquellos que lo necesiten, la revisión de los recortes y un aumento en los montos.

Potenciar Trabajo, cabe recordar, consta de un pago del 50% del salario mínimo, es decir poco más de 30 mil pesos mensuales, a partir de cumplir con una contraprestación en proyectos socioproductivos, laborales, comunitarios o educativos. Sobre todo con la crisis agudizada por la pandemia, se volvió una garantía de ingresos -limitados- para una buena parte de los sectores más excluidos que, a pesar de ello, está siendo foco de recortes.

En ese sentido, los movimientos sociales denunciaron que alrededor de 160 mil personas en situaciones vulnerables van a ver recortado el que en muchos casos es su único ingreso cuando, resaltaron, la canasta básica según el Indec, ascendió a 152.515 pesos para una familia de cuatro integrantes en diciembre. Además, enfatizaron en que muchas de las personas afectadas serán mujeres sostenes de sus hogares: incluso, el proceso de validación indicó que el 65,7% de las titulares son mujeres.

“El trabajo genuino no aparece, cuando hay algún trabajo es temporal y pagan menos que la canasta de indigencia. Mientras continúa creciendo la indigencia y mientras la pobreza supera el 50%, el gobierno hizo una auditoria virtual a sabiendas de que muchxs están muy lejos de tener internet y en algunos pueblos no hay ni luz. Lo hizo con toda la intención de que muchxs se queden fuera y así ahorrarse los recursos que ascienden a mas de 60 mil millones de pesos anuales”, sostuvieron.

El proceso de ajuste, consideraron, no termina con los despidos en febrero “ni se frena por la campaña electoral, sino que van a seguir reduciendo el presupuesto porque eso es lo que reclama el Fondo Monetario Internacional”, sostuvieron y exigieron al gobierno nacional “que la crisis la paguen los que la provocaron, no lxs trabajadorxs y jubiladxs“.