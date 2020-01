Medusas en el mar: mitos y verdades científicas ante posibles “picaduras”

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Las medusas, conocidas popularmente como aguas vivas, aguamalas, malaguas, aguacuajito, aguacuajada o lágrimas de mar, se convierten en uno de los grandes temores de los bañistas cada verano. Y en días en los que ya comenzó a subir la temperatura, la costa marplatense recibe a miles de visitantes que quieren disfrutar de las playas, el mar y el sol. Pero muchas veces, antes de refrescarse con un chapuzón, a quienes visitan la costa les surgen interrogantes: ¿Habrá medusas en el mar? ¿Podemos saber con anticipación si nos encontraremos con estos animales? Y en caso de picadura ¿qué se puede hacer?.

Estos pequeños animales marinos están rodeados de una mística particular. Es por eso que desde el Conicet informaron las características del clima que las anticipan, su forma de vida y hasta lo remedios caseros que circulan para mitigar sus picaduras. En cuanto a la distribución, entre San Clemente y Monte Hermoso se pueden encontrar unas 23 especies en total, aunque solo tres de ellas generan algunas molestias debido a sus “picaduras”.

“En nuestro país no hay ninguna especie muy peligrosa, no llegan a producir lesiones graves. Existen algunas complicaciones que pueden darse en caso de reacciones alérgicas pero no hay registros de casos de gravedad”, explicó Agustín Schiariti, investigador adjunto del Conicet y especialista en el tema.