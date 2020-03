Mónica, mamá de Jordana: “Hagan algo, por favor, que no vuelva a pasar esto a ninguna”

Los familiares de Jordana Rivero, la joven asesinada el lunes, encabezaron la marcha contra la violencia machista y pidieron justicia y también prevención. “Defiendan a las mujeres”, expresó su mamá.

(Fotos: Qué digital)

Jordana tenía 28 años. Se encontró con un hombre pero no volvió: la mataron a golpes y la arrojaron desde un séptimo piso. El principal sospechoso está detenido, y su familia desgarrada. Ellos, con las fuerzas que les quedan, encabezaron junto a otros familiares de víctimas la marcha de este miércoles por el centro de Mar del Plata, dos días después del femicidio, y además de pedir justicia, pidieron prevención y acción: “Hagan algo, por favor, que no vuelva a pasar esto a ninguna”.

Mónica es la mamá de Jordana. Ella, junto a otros familiares, encabezó la movilización convocada por el Movimiento de Mujeres y Diversidad de Mar del Plata, con el abrigo de miles de mujeres que salieron a marchar, y también con el acompañamiento de la comunidad educativa de la Universidad, donde la joven asesinada estudiaba Psicología.

En primer término, al tomar el megáfono, Mónica se refirió al pedido de justicia: “Que cumpla la condena que tenga que cumplir. Que la pague. No me la va a devolver a mi tesoro. Pero que la pague. Eso es lo que queremos. Justicia por todas las mujeres que están pasando y han pasado por todas estas penas”, manifestó.

Pero además, ya en firme pie de lucha y con una entereza y lucidez admirable, también dio un mensaje a futuro, un mensaje directo para todos aquellos que tengan la posibilidad de evitar que la consecuencia más cruel de la violencia machista siga sucediendo: exigió que todos los que puedan, hagan algo.

“Lo que le pido a todo el mundo es que no vuelva a pasar esto. Que si alguien ve algo raro, algo sospechoso hacia alguna mujer, algo que pueda sugerir violencia aunque no lo vean expresamente o que sientan una discusión atrás de una puerta, atrás de una ventana o un maltrato en la calle: no se callen. No se queden quietos, no tengan miedo. Tiren una puerta abajo, tiren una trompada. Hagan algo. Defiendan a las mujeres”, dijo.

Y continuó: “Se los pido como madre que perdió algo de lo más amado que tenía en su vida. Que no vuelva a pasar esto, no se queden callados. Si sienten un pedido de auxilio con llamar al 911 no alcanza porque no llegan a tiempo. Tiren la puerta abajo. Hagan algo, por favor, que no vuelva a pasar esto a ninguna”, cerró.