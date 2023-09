Moratoria previsional: en cinco meses se jubilaron 4.500 marplatenses

La Anses informó que hubo 200 mil jubilaciones en todo el país, en tanto a nivel local se iniciaron 6.500 trámites.

Luego de que en febrero se aprobara la nueva ley de moratoria previsional que tiene por objetivo que unas 800 mil personas en edad jubilatoria pero sin los 30 años de aportes puedan acceder al beneficio, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que a cinco meses del lanzamiento del plan de pago de deuda previsional se jubilaron 200 mil personas en el país, de las cuales unas 4.500 son marplatenses.

Según informaron desde Anses, en Mar del Plata son 13 mil las personas en edad jubilatoria que no cuentan con los 30 años de aportes y de ellas hasta el momento 4.500 lograron acceder a su jubilación en la ciudad a partir del plan de pago de duda previsional.

Por otro lado, desde el organismo anunciaron que se iniciaron a nivel local 6.500 trámites y que del total de las jubilaciones otorgadas, el 65% fueron destinadas a mujeres. A nivel nacional, de las 800 mil personas en condiciones de acceder al plan de pago, se concretaron hasta el momento 200 mil jubilaciones.

Al respecto, la actual directora ejecutiva de la Anses y candidata a intendenta en el Partido de General Pueyrredon, Fernanda Raverta, habló sobre el impacto de la política pública al entregar la jubilación número 200 mil en Mar del Plata y destacó, respecto a quienes resultaron beneficiarios, que se jubilaron gracias al plan de pago de deuda previsional, “una ley que no votaron todos los diputados porque muchos creen que ustedes no se la merecen por no contar con los 30 años de aportes, pero eso no era responsabilidad de ustedes sino de sus empleadores“.

A principios de año, el organismo cuestionó demoras en el tratamiento de la ley al señalar directamente a diputados y diputadas de Juntos por el Cambio (JxC) y la oposición por no dar quórum. Finalmente, en febrero la votación terminó en la Cámara de Diputados de la Nación aprobada con 134 votos afirmativos del Frente de Todos, el Frente de Izquierda y bloques provinciales y 107 negativos de JxC y partidos liberales.

“Creemos que el Estado tiene que darles esta jubilación y que debe seguir acompañando el esfuerzo individual y responder con más derechos para cada etapa de nuestra vida”, finalizó Raverta.