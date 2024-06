Municipales van al paro total y siguen “de luto” por el desguace salarial

(Foto: archivo / Qué digital)

El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) profundizará en los próximos días su plan de lucha en reclamo contra la pérdida de poder adquisitivo y la paralización de la paritaria: realizarán una serie de actividades que confluirán en un paro total el próximo martes 25 de junio. Qué dijo Guillermo Montenegro sobre el salario municipal y el aumento exigido.

Este martes, tal como estaba previsto, se realizó una reunión de la comisión directiva del STM con el cuerpo de delegados para analizar los pasos a seguir ante la persistente intransigencia del gobierno local en la paritaria y el profundo atraso salarial que sufren los trabajadores que hacen a todos los servicios que presta la Municipalidad.

En sábado, por su parte y tal como lo hicieron el fin de semana pasado, realizarán una “procesión” a la Plaza del Agua donde tienen previsto recrear un nuevo “velatorio” del salario municipal.

La semana que viene, en tanto, se intensificarán las medidas: mientras el lunes trasladarán uno de los gazebos a la sede de Inspección General, el martes habrá un paro por 24 horas y sin concurrencia a los lugares de trabajo.

En cuanto a la negociación salarial, hasta el momento solo tuvieron un 10% de incremento en abril por decreto que se sumó a otro 10% cobrado en marzo que había sido acordado en la paritaria anterior. Es decir, mientras en los cinco primeros meses del año la inflación llegó al 71,9%, solo obtuvieron una variación salarial en orden del 20%.

Este martes por la mañana, el intendente Montenegro dio una conferencia de prensa después de una reunión de gabinete y en ella dedicó unas palabras al conflicto municipal, donde recalcó su discurso en el que ubica a la paritaria como variable de ajuste y además adelantó que no habría actualizaciones hasta después del pago del aguinaldo, con todo lo que eso implica para el cálculo de ese derecho.

“No voy a comprometerme a pagar algo que no se puede pagar. No tiene que ver con un capricho. No se puede gastar más de lo que entra”, afirmó y dijo que no va a firmar cosas “para la tribuna”.