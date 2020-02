Mutual de Guardavidas: “Queremos saber quién nos va a pagar los sueldos”

Tras el extendido conflicto de de la temporada pasada, y ante la incertidumbre y la falta de pago, los trabajadores decidieron salir a la calle para visibilizar su situación.

(Fotos: archivo / Qué digital)

En 2018 y cara al verano de 2019, después de 25 años de servicio, el gobierno del intendente Carlos Arroyo decidió interrumpir el contrato con la Asociación Mutual de Guardavidas, lo que desató un extenso conflicto que se mantuvo hasta que intervino el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en ese entonces a cargo de María Eugenia Vidal. Superada esa instancia, un año después, la transición de gobierno generó aun más incertidumbre en los trabajadores que denuncian que hasta ahora solo cobraron noviembre.

“Queremos resolver la situación laboral, saber quién nos va a pagar los sueldos, necesitamos una solución razonable. Estamos trabajando en nuestros lugares y con nuestro equipamiento y estamos a mitad de febrero y no se resolvió. Montenegro tiene la mejor voluntad pero no está logrando encontrar el recurso en la Provincia. Y nosotros estamos en el medio”, señaló para Qué digital el secretario de la Asociación Mutual de Guardavidas, Ignacio Mastrángelo.

Según explicó el dirigente, actualmente están trabajando en el operativo unos 71 guardavidas efectivos y alrededor de 15 suplentes, por parte de la Mutual de Guardavidas. A eso se suma el equipamiento que ponen a disposición para que funcione el operativo de seguridad de playas en la ciudad.

Un año atrás, desde el gremio celebraban que tras el conflicto con el gobierno municipal y gracias a la intervención y la contratación por parte de la Provincia habían logrado conservar las fuentes laborales. Tras ello, durante 2019, frente a una nueva temporada y en el marco de las elecciones, desde la entidad quisieron tener garantías en cuanto a su trabajo y por eso se reunieron con diferentes candidatos: “Todos coincidieron, como este año estaba atravesado por las elecciones y por un montón de cuestiones que por ahí eran más importantes que lo nuestro, y nos apuntaron a que volviéramos a solicitar a la Provincia la renovación de ese convenio o contrato para esta temporada”.

Con esa garantía desde la Mutual de Guardavidas confiaron y volvieron a presentar ese convenio en tiempo y forma, pero los avances se fueron demorando y su situación laboral no se resolvió antes del traspaso de gobierno, tanto a nivel municipal como provincial. “La nueva administración no lo quiere o no lo trata, pero no lo resuelve. Hay un expediente en la Provincia que está en las últimas instancias a punto de concretarse pero hace falta una decisión política”, subrayó Mastrángelo.

Sin embargo, desde la asociación nunca dejaron de trabajar, por lo que el operativo se montó en noviembre. Pero ante la incertidumbre, y en el marco del lanzamiento del Operativo Sol, los trabajadores le consultaron sobre su situación al propio ministro de Seguridad, Sergio Berni, quien les contestó que “era una cuestión administrativa pero que iba a salir”, según compartió el dirigente.

UNA TEMPORADA DE TRABAJO SIN GARANTÍAS

Por fuera de esta situación, el secretario de la Mutual de Guardavidas reconoció el apoyo que les brindó el intendente Guillermo Montenegro. “Desde que asumió dijo ante la prensa que la contratación de todos los guardavidas estaba garantizada”, recordó. Este anuncio público, según comentó, les dio algo de tranquilidad “de palabra, si se quiere, (porque) estaban los compromisos tanto de Montenegro como de Berni”.

Sin embargo, la temporada fue avanzando y atravesada la primera mitad de febrero, todavía no existen garantías respecto a los recursos para el pago de los sueldos correspondientes. “Montenegro desembolsó un dinero a través de un decreto para poder pagarnos ahora en enero el sueldo de noviembre. Pero todavía no cobramos ni diciembre, ni todo lo que queda”, advirtió Mastrángelo.

Dado que contaban con la palabra del intendente y del ministro de Seguridad, quienes trabajan en la Asociación Mutual de Guardavidas decidieron no salir a reclamar durante la temporada, pero al llegar esta instancia y ante el escenario de incertidumbre que viven decidieron manifestarse este viernes a las 10 en la Plazoleta Almirante Brown: “Queremos contarle a la sociedad qué es lo que nos pasa”.

En este sentido, el dirigente de la entidad ahondó: “Estos contratiempos generan mucha incertidumbre, por ejemplo no tenemos obra social, la tenemos cortada porque no la pudimos pagar a tiempo, al no cobrar los sueldos no se pueden hacer los aportes previsionales. Y la incertidumbre de dónde van a salir los recursos para pagar nuestros sueldos”.

A su vez, para poder trabajar esta temporada y poner en marcha el operativo, la Mutual de Guardavidas tuvo que reservar dinero para garantizar la ART de los trabajadores que se desempeñan en playas del centro y sur de Mar del Plata. “Cuando tratamos el expediente nos dicen que falta una firma, una autoridad. La verdad es que somos rehenes de esta situación, estamos en una situación muy precaria y no queremos que se repita el año que viene”, manifestó.

Y por último, Mastrángelo enfatizó: “Por otro lado hay otras cuestiones que nos llaman la atención: se han nombrado nuevos guardavidas municipales que no tienen los años de trabajo que tenemos nosotros (en algunos casos 25 años) y a nosotros no nos han ofrecido la posibilidad de incorporarnos al Municipio, sabiendo que nuestra situación es grave”.