NiUnaMenos: tres testimonios, tres búsquedas de justicia

Tres mujeres, tres testimonios, tres búsquedas de justicia en Mar del Plata. Claudia Repetto, Lucero Fresco y Marita Tobio. Cada historia es distinta y tiene sus particularidades, pero las tres están atravesadas por las condiciones sociales que llevan a mujeres, lesbianas, travestis, trans o personas no binarias a ser víctimas de la violencia machista, y todo lo que conlleva después el camino hacia la búsqueda de una reparación al daño.

Como parte del acto central por el #NiUnaMenos en Mar del Plata encabezado por el Movimiento de Mujeres y Diversidad Mar del Plata y Batán, familiares y víctimas fueron tomando la palabra y, exponiendo cada caso particular, pusieron nombre y apellido a la violencia que se ejerce por razones de género.

Entre los familiares que se hicieron presentes estuvieron los hermanos de Claudia Repetto, la mujer asesinada hace dos años y cuyo juicio contra el femicida Ricardo Rodríguez se llevará a cabo desde el 17 de octubre.

Al respecto, puntualizaron en que a pesar de contar con todas las pruebas y la propia confesión del autor del crimen, “tengamos que esperar dos años y medio o tal vez más para que haya un juicio. Estamos muy enojados y muy tristes pero esperamos que haga justicia por mi hermana Claudia Repetto y por todas las víctimas de violencia de género. Vivas las queremos“, manifestaron.

También estuvieron presentes amigas de Lucero Fresco, la joven que tras haber ido a una “previa” el 9 de julio de 2021 fue encontrada muerta en el hueco del ascensor del edificio céntrico donde se encontraba y que, si bien en principio se creía que había caído accidentalmente, sus amigas descreen esa versión.

“Los tres peritos que fueron al lugar dijeron que el ascensor no tuvo fallas y los chicos que estaban con ella dijeron que se cayó. Los peritos dijeron lo contrario. La causa quedó como que fue un accidente. No hay nadie preso. En un allanamiento encontraron la llave que supuestamente le habían dado a Lucero en poder de uno de los últimos dos que la vieron con vida”, relató una de las amigas, que confía en que hubo intervención de otras personas y no fue una muerte accidental.

Entre los testimonios que se escucharon en el centro de Mar del Plata durante la jornada estuvo el de Marita Tobio, la mujer que denunció abusos intrafamiliares ocurridos cuando era menor de edad y que espera ser escuchada y que la Justicia siente un precedente en torno a los abusos sexuales contra las infancias.

En su relato, recordó que su lucha “totalmente agotadora” comenzó en enero al presentar la denuncia, y hoy “seguimos en pie de lucha para que se pueda seguir con la investigación”. Al respecto, se refirió a la decisión de la Cámara de Apelación de rever el archivo de la causa dispuesto en primera instancia y que se habilite un “juicio por la verdad”, en torno al cual se mostró en disconformidad.

“Sentamos un precedente gracias a la lucha, pero nos van a llevar a un juicio por la verdad, significa que vamos a un juicio normal, donde tengo que presentar las pruebas, los testigos, revictimizarme y cuando llegue a todo esto y pueda demostrar las aberraciones que me hicieron, le van a decir que es culpable. Pero también le van a dar una palmadita en la espalda y le van a decir ‘pero te vas libre’“, apuntó y remarcó la necesidad de luchar para que no presciban los delitos sexuales, uno de los aspectos centrales de su caso: “Sí a la voz de las infancias“, cerró.