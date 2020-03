Nueva gestión, los mismos reclamos en el CPA: “La situación no ha cambiado”

Las y los trabajadores de la sede de Buenos Aires 2855 suspenderán la atención este jueves y se declararon en estado de asamblea permanente por la falta de recursos.

(Foto: archivo / ATE)

Cambió la gestión pero la falta de recursos se mantiene en el Centro Provincial de Atención a las Adicciones (CPA) y es por eso que las y los trabajadores se declararon en estado de asamblea permanente y este jueves suspenderán la atención en la sede de Buenos Aires 2855 en reclamo de más insumos y personal al gobierno provincial, ahora encabezado por Axel Kicillof.

Las carencias de un dispositivo tan importante como lo es el CPA para el tratamiento de adicciones se mantiene después de una gestión de María Eugenia Vidal que tendió a su desfinanciamiento. No obstante, sigue sin tener los recursos suficientes para llevar adelante sus tareas, con personal que sigue siendo acotado y, por ejemplo, ante la falta de personal de limpieza y la amenaza del coronavirus, la situación higiénica del lugar y la integridad de los trabajadores es más que delicada.

En diálogo con Qué digital, Facundo Villaba, referente de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) local, explicó las razones de la medida: “La situación es la que desde hace mucho tiempo venimos denunciando que tiene ver con distintas falencias estructurales como del equipo interdisciplinario que la propia Ley de Salud Mental prevé para este tipo de dispositivos. Faltan profesionales para atender a la demanda poblacional que tiene el CPA”, expuso.

“A esto se suma la gravedad que representa que desde julio del año pasado el CPA no cuenta con personal para la limpieza, lo cual hace que las condiciones de higiene y salubridad que se requieren para desarrollar las tareas en una institución de salud, tanto para los trabajadores como para los usuarios, sean cada vez peores“, añadió.

Esta situación no puede ser descontextualizada, en medio de la amenaza mundial del nuevo brote del COVID-19: “En el marco de la actual situación, con la amenaza y la expansión del coronavirus y otras enfermedades, hace que no habiendo personal ni teniendo elementos de limpieza, sin siquiera caja chica para compras, no se puede cumplir con los protolocos que el Ministerio de Salud prevé para prevenir la expansión”, continuó.

Esta medida se da después de haber tenido una paciencia “prudente” por el cambio de gestión en la Provincia: “Nosotros hemos dado un plazo que creemos que es prudencial para resolver algunas de las cuestiones. Algunas de las medidas que se tomaron en su momento a mediados del 2019 como la de restringir los turnos de ingreso, habíamos decidido flexibilizarlas ante el cambio de gestión e ingresaron nuevos pacientes al dispositivo como muestra de buena voluntad. Pero evidentemente la situación no ha cambiado. No hemos tenido diálogo con la Subsecretaría de Adicciones ni con su coordinador regional”, lamentó.

En este marco, este miércoles se realizó una asamblea en la que estuvieron todos los trabajadores del sector, y allí decidieron de forma unánime declararse en estado de asamblea permanente y cortar la atención en todos los dispositivos que allí funcionan, tanto en el CPA como en la Casa de Día.

Allí, en Buenos Aires 2855, funcionan los distintos talleres y es donde se realizan las entrevistas con los profesionales y con los operadores, y también se encuentra la Casa de Día. Al menos inicialmente sólo en ese espacio se llevará adelante la medida, en la que los trabajadores entregarán volantes informativos de la situación a los usuarios. El corte de atención no se extiende por el momento a la sede de la comunidad terapéutica de Playa Chapadmalal.