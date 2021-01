Nueva protesta de repartidores de Rappi: “No podemos trabajar más gratis”

Denuncian haber sufrido descuentos por error de hasta $3 mil durante el fin de semana y por los que hasta ahora no obtuvieron respuestas.

(Foto: Qué digital)

En el marco de reclamos repetidos en torno a la precarización en la cual se desempeñan y a la falta de actualización de las tarifas que perciben, trabajadores que se desempeñan para la aplicación de delivery Rappi llevaron adelante este lunes en Mar del Plata un nuevo paro y caravana por el centro de la ciudad a partir del creciente malestar que se generó durante el fin de semana entre las y los repartidores: afirman que en el marco de una promoción lanzada por la empresa les descontaron dinero en lugar de pagarles extra. “No podemos trabajar más gratis”, acusaron.

La protesta consistió este lunes un paro sobre el mediodía y una caravana por distintos puntos comerciales de la ciudad a partir de un reclamo puntual, que se suma al largo listado de reivindicaciones laborales que mantienen desde el año pasado las y los repartidores.

Ese reclamo puntual se debe a descuentos por error que sufrieron durante el fin de semana y por los que hasta ahora no obtuvieron respuestas. “Los repartidores pusimos nuestra fuerza de trabajo para una promoción que Rappi no solo no nos la pagó sino que además nos las descontó. Cada día que nosotros trabajamos nos descontaron 1200 pesos, o sea que los 200 repartidores cada uno tiene una deuda de 3.000 pesos por haber trabajado”, expuso Federico, uno de los trabajadores.