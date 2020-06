Nuevo Golf: incendio, una ambulancia y un patrullero encajados y muchos reclamos

Una casilla se incendió y los vecinos volvieron a exponer los repetidos reclamos por el “abandono” del barrio con calles intransitables y luminarias rotas.

(Fotos: Facebook Sociedad de Fomento Nuevo Golf)

“Es increíble que tengamos que agradecer doblemente que no haya quemados, heridos ni incidentes porque sería imposible actuar con la celeridad necesaria”. Desde la sociedad de fomento del barrio Nuevo Golf mostraron su fuerte malestar por el estado de “abandono” que presentan las calles y que quedó expuesto al extremo este martes a la noche: mientras una casilla de incendiaba -afortunadamente sin que se produjeran heridos- tanto una ambulancia como un patrullero que acudieron ante la emergencia se quedaron encajados en el barro acumulado en las calles.

A lo largo de 2019 -como desde hace muchos años– vecinos y vecinas de Nuevo Golf protagonizaron diversas protestas y reclamos a partir del estado de “abandono” del barrio, con calles intransitables que requieren obras urgentes, con luminarias rotas e insuficientes y con un listado de deficiencias que llevaron a que vecinas hasta se encadenaran en la Municipalidad para obtener respuestas.

Pasado el tiempo, las y los vecinos afirman que la situación se mantiene. Y así lo expresaron tras una situación extrema que se vivió este martes a la noche: en medio del incendio de una casilla, una ambulancia del SAME y un patrullero que acudieron a la emergencia se quedaron encajados en el barro.

“Una vivienda que se prende fuego y en la emergencia misma una ambulancia se queda encajada”, describieron los vecinos y luego contaron que lo mismo ocurrió con un patrullero.

“Es increíble que tengamos que agradecer doblemente que no haya quemados, heridos ni incidentes porque sería imposible actuar con la celeridad necesaria. No es la primera vez que se encaja un patrullero ni una ambulancia”, expusieron desde la sociedad de fomento.

Según contó Mario Peralta, referente de la sociedad de fomento, incluso al camión de bomberos que llegó al lugar también le costó acceder aunque finalmente pudo hacerlo. “Es lamentable que las autoridades no tomen nota o no sé si no les interesa”, apuntó.

En este sentido, desde la sociedad de fomento cargaron contra el gobierno municipal por la falta de respuestas y obras que mejoren la transitabilidad y el día a día de las y los vecinos del barrio. “Tanto desde la Delegación Puerto como el Emvial (Ente de Vialidad) se comprometieron a reparar las calles y luminarias públicas, pero eso jamás ocurrió“, cuestionaron.

Y le reclamaron al intendente Guillermo Montenegro “que se ponga a trabajar para cambiar esta situación que afecta a las más de mil familias que viven en el barrio”. En ese sentido, Peralta graficó que “hay calles que ya no son calles, son pantanos”. Y planteó que en medio de la cuarentena por el coronavirus “a la pobreza se le sumó mucho más olvido”.

“No somos chanchos para vivir en el barro“, expresaron las y los vecinos tal como lo hicieron hace más de un año atrás y sin que nada haya cambiado.