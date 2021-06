Nuevo reclamo frente a la Municipalidad por alimentos para comedores de Mar del Plata

El Polo Obrero Tendencia se manifestó en el marco de una jornada nacional contra los “incumplimientos” del Ministerio de Desarrollo Social.

(Foto: Qué digital)

En el marco de una jornada nacional de movilizaciones, el Polo Obrero Tendencia se concentró frente a la Municipalidad en reclamo de mayor provisión de alimentos para comedores de Mar del Plata y Batán. Aseguran que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación incumple con la asistencia alimentaria y que desde Provincia y el Municipio “no atienden los teléfonos”.

La aguda crisis sociosanitaria que profundizó la pandemia de coronavirus tiene su correlato en los barrios, donde la asistencia alimentaria de los comedores se vuelve todavía más vital para el sostenimiento del entramado social. Sin embargo, aseguran que ante los incumplimientos de los gobiernos, la tarea se vuelve cada vez más difícil.

Por eso desde el Polo Obrero Tendencia decidieron salir a manifestarse este jueves en todo el país y, puntualmente, en Mar del Plata el epicentro estuvo en Luro e Yrigoyen, frente a la Municipalidad.

“El Polo Obrero Tendencia se está movilizando en todo el país a partir de los incumplimientos de Desarrollo Social de la Nación con respecto a la asistencia de alimentos para comedores y programas de trabajo. Son compromisos que ya estaban asumidos y que dicen que los postergan porque el ministro Guzmán no autorizó los pagos”, explicó al respecto Gastón, integrante de la organización.

Frente a esa postura adoptada a nivel nacional por el gobierno, apuntó contra la “orientación” de las políticas públicas en materia de asistencia: “Ya nos da toda una pauta que la orientación tanto del gobierno como de sus ministros es la de priorizar el pago de los intereses de la deuda por sobre las demandas más esenciales de los trabajadores que en este caso es comida”.

En lo que respecta a los otros niveles del gobierno, puntualmente la Provincia y el Municipio, advirtió que al momento no reciben asistencia: “No nos atienden los teléfonos. Pareciera que buscan que nos movilicemos, ellos mismos nos empujan a la calle en medio de la pandemia cuando hay una circulación enorme del virus. Pero si no te mata el virus te mata el hambre”, apuntó.

Incluso, las veces que recibieron alimentos, aseguran que los mismos no tenían un importante valor nutricional: “Recibimos con las movilizaciones precedentes una cantidad ínfima de alimentos, unos 400 kilos, que mucho de ello no eran alimentos sino que había cacao, yerba, cosas que no son nutritivas. Y fue asegurado por única vez, por lo que no volverían a mandar alimentos a los comedores. Con eso se hicieron ollas en los distintos barrios”, señaló.

Además, el petitorio de la organización incluye otras problemáticas a responder por el Estado, como la implementación de un “seguro al desocupado” equivalente al 82% de la canasta alimentaria, el pago de un aguinaldo para trabajadores de Potenciar Trabajo y la apertura de nuevos puestos de trabajo, el pago de un Ingreso Familiar de Emergencia que alcance el 80% de la canasta básica, entre otros.