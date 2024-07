Nuevos despidos en el Estado: “Vamos a sostener la asistencia mientras se pueda”

“No defendemos solo puestos laborales, defendemos políticas públicas”, manifiestan los trabajadores despedidos que este lunes realizaron una asamblea en las instalaciones del CDR.

Tras los siete despidos concretados en el Centro de Referencia (CDR) del ex Ministerio de Desarrollo Social, y a la espera de conocer cómo impactó esta nueva ola de desvinculaciones en el resto de la administración pública nacional por parte de Javier Milei, este lunes trabajadores realizaron una asamblea en las instalaciones del Instituto Unzué donde, a pesar del dolor y la incertidumbre por quedarse sin trabajo, anticiparon que buscarán sostener la asistencia que brindaban las distintas áreas.

“No defendemos solo puestos laborales, defendemos políticas públicas“, con esa frase Patricia Coronel, la delegada de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y una de las siete despedidas del CDR, sintetizó lo que se vive desde el 10 de diciembre en las distintas dependencias estatales donde el desguace se siente tanto entre los trabajadores que quedan en la calle como en la ciudadanía que deja de recibir asistencia.

Patricia era parte del equipo del ex Ministerio de Mujeres en el CDR, donde confluían diversas áreas dependientes del Estado nacional y que hoy sigue abierto pero de manera más que limitada en función de los 15 despidos que sufrieron de los 50 puestos laborales que se registraban hasta diciembre. Patricia fue parte, entonces, del recorte del 85% de la planta ministerial del cual se jactó el propio ministro de Justicia (que absorbió las competencias de género) Santiago Cúneo Libarona en las últimas horas, en sintonía con el negacionismo que emana el gobierno nacional incluso en materia de violencia de género.

“Hace 13 años que trabajo en el Estado y tengo compañeros que hace muchos años más. Hoy nos encontramos todos en la misma situación. Se nos vencieron los contratos el 30 de junio y nos mandaron un mail que no nos iban a renovar el contrato. Nosotros no lo tomamos solamente como una no renovación sino que son despidos efectivos porque teníamos más diez años de antigüedad, por lo tanto teníamos una estabilidad laboral que hoy la estamos perdiendo“, lamentó Patricia respecto a su presente.

Considerando las múltiples realidades sociales que suelen encontrar respuestas estatales en el CDR, principalmente vinculadas a los sectores más vulnerabilizados de la sociedad en un momento de crisis, los trabajadores del CDR buscarán sostener la asistencia “mientras se pueda”, considerando la falta de recursos y la necesidad de buscar nuevos ingresos en paralelo al pedido de reincorporaciones.

Actualmente, entre los 11 trabajadores que quedan en el CDR, se encuentran quienes estaban en planta permanente y quienes, como Patricia, tenían contrataciones precarias que en su caso fueron renovadas. Mientras tanto, quienes continúan en sus puestos permanecen en asamblea “viendo cómo va a quedar la atención al público”. “Todos los organismos fueron vaciados y quedan dos o tres compañeros por organismo tratando de sostener las políticas públicas”, añadió.

“Entendemos que nuestro compromiso es con la gente. Somos vehiculizadores de las políticas públicas que hay en el Estado nacional. No defendemos solamente puestos laborales, defendemos políticas públicas“, definió y, sin datos concretos sobre despidos en el resto de las dependencias estatales en Mar del Plata, estimó que desde diciembre ya son cerca de 200 las personas sin trabajo.

Al definirse como una trabajadora pero también como una militante por mejores políticas públicas, advirtió que continuará su lucha “por un estado presente donde me toque estar“. “Hay que pagar el alquiler, el seguro. La verdad es que no sé cómo lo voy a hacer. Cuento con un apoyo muy grande de gente que me quiere. Pero lo vamos a seguir haciendo, vamos seguir luchando y peleando por un estado presente“, recalcó.