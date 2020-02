Numerosos rescates y un nuevo pedido de guardavidas para que se regularice su situación

Forman parte de la Asociación Mutual, que no tiene contrato ni con la Provincia ni el Municipio desde que se inició la temporada. El rescate de un surfer en Cabo Corrientes quedó registrado en un video.

(Foto: archivo / Qué digital)

El estado del mar de los últimos días llevó a que se viera incrementado el trabajo de asistencia de los guardavidas en diversos sectores de la costa, y este sábado los trabajadores que pertenecen a la Asociación Mutual llevaron adelante unos seis rescates en la zona en la que operan. Uno de ellos, en Cabo Corrientes, quedó registrado en un video en el que se ve cómo la utilización del equipamiento específico de la entidad permitió rescatar a un surfer entre las olas. En ese marco, los guardavidas de la Mutual replicaron su reclamo de ser regularizados al exponer lo esencial que se vuelve su trabajo.

Uno de los alrededor de seis rescates que llevaron a cabo este sábado los guardavidas pertenecientes a la Asociación Mutual -que desde que comenzó la temporada presta servicio pese a no firmarse el contrato con la Provincia ni con la Municipalidad- se concretó en la zona de Cabo Corrientes, y quedó registrado en un video que luego fue difundido por las redes sociales de Reporte de Olas.



En él se ve cómo uno de los guardavidas logra rescatar entre la intensa actividad del mar a un surfista que no podía regresar a la costa por la fuerza de las olas. El rescate se llevó a cabo a partir del equipamiento específico con el que cuenta la Asociación Mutual.

Y en ese marco, los trabajadores volvieron a pedir que se solucione de una vez por todas su situación contractual, debido a que la falta de contratación por parte de la Provincia -como ocurrió la temporada pasada- o del Municipio -como ocurrió históricamente- hace que los guardavidas de la Asociación sólo hayan cobrado su salario de noviembre, a partir de un aporte realizado por el gobierno municipal.

“Si no hubiera sido por el operativo desplegado por la Mutual de Guardavidas, que cuenta con equipamiento específico, el rescate no se podría haber concretado”, señalaron los trabajadores y remarcaron la necesidad de que se solucione su situación ya que llevan tres meses de sueldos adeudados. “Cuando el mar está intenso, no llega otra asistencia más que la de la Mutual. El único equipamiento que llega, específico, es el de la Mutual”, describieron los guardavidas del sector.

Cabe recordar que en 2018 y cara al verano de 2019, después de 25 años de servicio, el gobierno del por entonces intendente Carlos Arroyo decidió interrumpir el contrato con la Asociación Mutual de Guardavidas, lo que desató un extenso conflicto que se mantuvo hasta que intervino el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en ese entonces a cargo de María Eugenia Vidal, y se hizo cargo de mantener el servicio de la entidad.

Pero superada esa instancia, un año después, la transición de gobierno generó más incertidumbre en los trabajadores ya que la Municipalidad sólo realizó un aporte para cubrir los sueldos de noviembre a la espera de que se avance con la Provincia en la relación laboral, tal como ocurrió en el verano pasado. En ese marco, y entrada la segunda quincena de febrero, la entidad todavía aguarda conocer quién se hará cargo de su contratación, más allá del apoyo brindado por el intendente Guillermo Montenegro. Durante la semana pasada se había pautado una reunión con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, pero el encuentro fue suspendido y postergado a último momento.