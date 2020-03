Organizaciones sociales piden mayor entrega de alimentos en los barrios

En el marco de la cuarentena, representantes del Movimiento Teresa Rodríguez fueron a uno de los galpones de Desarrollo Social. “No están abasteciendo al pueblo en los barrios”, afirmaron.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

En el marco de la cuarentena obligatoria implementada en todo el país por el coronavirus, diversas organizaciones sociales llevan adelante hace algunos días acciones para entregar viandas a las familias de los sectores más vulnerables de la sociedad. Pero este jueves representantes desde el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) se acercaron hasta uno de los galpones con los que cuenta la Secretaría de Desarrollo Social para denunciar que “no están abasteciendo al pueblo” y pedir mayor entrega de alimentos en los barrios.

“Nos encontramos en el galpón municipal, denunciado que no están abasteciendo al pueblo en los barrios y viniendo a buscar lo que corresponde para palear el hambre que se sufre. No hay vianda de olla ni merendero que soporte la magnitud de la miseria que se vive en las barriadas. No se puede tolerar más la injusticia”, expusieron desde el MTR mientras se encontraban en el galpón municipal ubicado en Malvinas y 9 de Julio.

“El hambre es hoy, la necesidad es hoy, la desesperación es hoy, como ayer y antes de ayer”, expresaron desde el movimiento social, que desde la semana pasada, además, lleva adelante una olla popular con entrega de viandas, al igual que lo hacen otras organizaciones populares en medio de la necesidad de muchas familias.

“La incertidumbre de no tener dignamente un sustento y el hostigamiento que lleva adelante el Estado a través de las fuerzas represivas en las calles, lleva al pueblo a un callejón que vislumbra una sola salida, la lucha para arrancar esa dignidad y los derechos arrebatados”, plantearon en un comunicado.

Y así pidieron que la Secretaría de Desarrollo Social “abra los galpones y que se abastezca a la población trabajadora”.