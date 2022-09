Organizaciones sociales protestan en EDEA contra una “suba exagerada”

(Fotos: Qué digital)

Con la denuncia de “una suba exagerada y un subsidio que no funciona” tras los aumentos que empieza a implementar el gobierno nacional a partir de la “segmentación tarifaria” en los servicios de la luz y el gas, un grupo de organizaciones sociales se movilizó este miércoles en Mar del Plata a una de las sedes de la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA) y trasladó la protesta también al interior del centro de atención ubicado en la avenida Independencia entre Luro y 25 de Mayo.

El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Convocatoria Segunda Independencia, integrantes de la Coordinadora Obrera, llegaron a media mañana de este miércoles a la sede de EDEA ubicada en la avenida Independencia como parte de una jornada de lucha contra los tarifazos y la segmentación tarifaria implementada por el gobierno nacional en medio del programan de ajuste como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Ante una suba exagerada y un subsidio que no funciona exigimos subsidios claros y de real activación, puesta de medidores sin tanta burocracia y baja de las boletas ya generadas”, plantearon a modo de consigna de la jornada de reclamo.

Según explicaron las organizaciones, la intención es mantener una reunión con autoridades de la empresa para expresar el malestar y reclamo por la llegada de boletas con fuertes aumentos. Y graficaron que a un comedor popular que funciona en el barrio Jorge Newbery le llegaron dos facturas de $10 mil cuando antes, al contar con un “medidor social”, abonaba alrededor de $150.

“No entendemos qué pasa, la supuesta suba es porque dicen que no entraste en el subsidio, pero acá nos dicen que todavía no impactó lo del subsidio”, afrimaron referentes de las organizaciones. “Hay compañeros que están cobrando $22 mil, pagan la boleta de la luz y no comen“, alertaron en el mismo sentido.