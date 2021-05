Organizaciones vuelven a movilizarse y reclaman asistencia a comedores y trabajo

En la continuidad del plan de lucha, se manifiestan frente a la Municipalidad, en la Secretaría de Desarrollo Social y en el galpón de esa dependencia.

Al igual que lo hicieron la semana pasada con la exigencia al gobierno de Guillermo Montenegro de “dar respuestas a las demandas” de trabajadores desocupados y precarizados de la ciudad, organizaciones sociales vuelven a manifestarse este jueves en tres puntos -frente a la Municipalidad, en la Secretaría de Desarrollo Social y en el galpón de esa dependencia- en reclamo de aumento de la asistencia para comedores y merenderos, materiales y elementos para casos de emergencia habitacional y trabajo genuino.

“Desde la unidad piquetera nos movilizamos a tres dependencias municipales para seguir visibilizando y reclamando por la situación del sector de precarizados y desocupados”, plantearon este jueves las organizaciones que integran el Frente de Lucha Piquetero al iniciar una nueva jornada de movilización en medio de la segunda ola del coronavirus y las consecuencias sociales que ello genera.

Tras la marcha protagonizada el martes de la semana pasada y los momentos de tensión vividos en el Centro de Operaciones y Monitoreó (COM) el viernes cuando fueron a insistir en que las autoridades recibieran un petitorio, este jueves las organizaciones volvieron a las calles para exigir una reunión con el intendente Guillermo Montenegro.

“Exigimos una reunión con el intendente y con funcionarios de las distintas áreas vinculadas a trabajo, vivienda y asistencia para comedores y merenderos. Ya llevamos muchas medidas de fuerza dado la negativa total por parte del poder municipal”, expusieron.

Y así criticaron: “La última fue en el COM, dado que en el Municipio las semanas anteriores la respuesta es que no hay nadie. Y se cree que la oficina del intendente está allí en el COM, pero en ese lugar la respuesta fue la misma: que no había nadie”.

De esta manera, expusieron que al seguir si respuestas se mantendrán “todas las semanas en las calles con distintas acciones”.

Entre los reclamos, a los que ahora se suma el cercano aumento del boleto de colectivos, aparecen la entrega de materiales y elementos para casos de emergencia habitacional, el aumento de la asistencia con alimentos frescos y garrafas para los comedores populares y la implementación de programas de cesión de tierras fiscales para familias en estado de hacinamiento y de construcción de viviendas populares para generar puestos de trabajo.

La movilización es protagonizada por el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), Barrios Unidos en Lucha (BUEL), Cooperativa A Trabajar, CUBA MTR, Polo Obrero, Movimiento Argentina Rebelde (MAR), Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Teresa vive e Izquierda Latinoamericana.