“Pandemia de denuncias falsas”: una carta de Analía Schwartz tras su absolución

A tres semanas del fallo de Casación que revocó la condena por abuso sexual, la docente se expresó públicamente y dijo “vivir una película trágica”.

(Foto: archivo / Qué digital)

Pasadas tres semanas del fallo de Tribunal de Casación que revocó la condena y volvió a absolverla de las acusaciones de abuso sexual contra niñas y niños de los jardines de infantes de los colegios Gianelli y Fleming, la docente Analía Schwartz se expresó a través de una carta pública en la que dijo “vivir una película trágica”, afirmó que “tanto dolor no se va solo con la absolución de la Justicia” y calificó el surgimiento de la causa en su contra como un “problema social” y una “pandemia de denuncias falsas”.

La palabra de la docente que había sido condenada a diez años de prisión en un segundo juicio en su contra y que recientemente fue absuelta por el Tribunal de Casación se conoció a partir de la difusión de una carta pública y mientras las familias denunciantes ya recurrieron a la Suprema Corte en busca de que se revierta la decisión tomada.

“Escribo esta carta porque aún me sigue temblando el cuerpo, después de once años de vivir una película trágica, donde mi vida cambió en un segundo y para siempre”, introdujo la docente en el escrito difundido por una de sus abogadas, Mariana Fardin.

En un tramo de la carta hizo referencia a los primeros momentos vividos ante el surgimiento de las denuncias en su contra: “Gritos, destrucción de la escuela, golpes a los directivos y yo escondida en un salón junto a mi madre, donde me hicieron apagar las luces para que no me lincharan”.

Así, cuestionó “cuánto daño puede hacer una falsa denuncia”, calificó los testimonios de niños y niñas y de sus padres incorporados en la causa judicial como “increíbles relatos” y habló de una “fantasía que llevaba a decir cosas que rondaban la ciencia ficción”.

Por otro lado, expuso un análisis de su caso: “Entiendo lo que me pasó como un problema social y no por individualidades que hayan querido hacerme alguna maldad a mí en particular. No lo hago desde un falso filantropismo, sino desde una búsqueda de la realidad. Creo que esta enfermedad social, esta pandemia de denuncias falsas se basan en inseguridades que tenemos como país. Porque también entiendo que estas familias, que se sumaron a las falsas denuncias, sin quererlo dañaron la vida de sus hijos forzando una realidad que era imposible en términos prácticos. Y nadie, o casi nadie, quiere hacerles daños a sus propios hijos”.

Finalmente, dijo querer “dejar todo en el pasado” pero a la vez remarcó que “tanto dolor no se va solo con la absolución de la Justicia” y se refirió a otros casos de denuncias por abusos sexuales contra docentes. “Los abusos sexuales contra niños son delitos aberrantes que deben ser condenados con todo el peso de la ley. Pero para eso, deben estar garantizadas todas las herramientas del debido proceso que permitan conocer la realidad de cada caso y llegar a la verdad. No con presiones ni escraches, no con manipulación, ni falsos informes, sino con la verdad”.

Hace tres semanas que, a más de diez años de las primeras denuncias, Analía Schwartz fue absuelta por segunda vez a raíz ahora de un fallo del Tribunal de Casación que revocó la condena a 10 años de prisión que se le había impuesto en enero de 2023 en un segundo juicio realizado tras la anulación del primero en el que también había resultado absuelta.

Los jueces de Casación tomaron esa decisión al afirmar que todo partió de una “cadena de rumores” que derivó en una “contagiosa presunción de la veracidad”, que la identificación de la acusada “respondió a una suposición” y que toda la prueba producida “lleva a un estado de duda insuperable”. Así, deslizaron críticas a peritos, fiscales y jueces.

En enero de 2023 en el segundo juicio el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 la había condenado a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de un caso de abuso sexual contra uno de sus alumnos y otros nueve casos de promoción a la corrupción de menores entre 2012 y 2013.