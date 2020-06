Pandemia y transporte público: el drama de los barrios del sur en primera persona

CARTA DE UNA VECINA DE LOS LOBOS

“Los barrios del sur crecen y el transporte es un derecho”

Como vecina de la zona sur de Mar del Plata me siento con la necesidad de expresar la falta de acceso al transporte público de pasajeros, ya que el 511 Chapadmalal es el único medio del cual disponemos para ir a trabajar, conseguir alimentos o útiles escolares, que en el barrio no hay o cuestan más dinero. No tengo familia en Mar del Plata ni nadie de confianza como para pasar una noche inesperada en la ciudad.

Cuento esto porque el viernes 29 de mayo viví una situación que me asustó y sentí que de repente podía correr peligro. A las 18 en Buenos Aires y Almirante Brown, el 511 Chapadmalal no frenó cuando levanté el brazo, lo corrí gritando “voy a Chapa”, y fue inútil. Voy a la parada de Alberti y Tucumán y había una pasajera que esperaba el de Acantilados. Es ahí donde confirmo con un chofer de la misma línea que a las 18:30 sale el último colectivo de la empresa a Chapadmalal. Decido ir al Puerto. En el viaje de ese 511, que iba casi vacío, veo que el chofer responde en más de una parada que el de Acantilados ya está por venir. Me bajo en Magallanes y 12 de Octubre. Además de esquivar un gran charco en la parada, me encuentro con un grupo de ocho o nueve personas que esperan el colectivo.

Un muchacho pregunta al chófer por el de Acantilados, y el chofer responde que hay mucha gente esperándolo que ya debe estar por venir. A estas personas el colectivo anterior no les frenó. Al cabo de unos minutos viene el 511 Acantilados que nuevamente sigue de largo. ¡Siguen de largo porque van colapsados! Luego de esto, una señora abandona la parada y dos hombres se van a la parada anterior. Quedamos seis más o menos esperando. A mí no me quedó otra alternativa que ponerme en el medio de la calle para asegurarme el regreso a casa luego de un día largo de trabajo. Conocemos las medidas de prevención que debemos cumplir para evitar posibles contagios, y sabemos que no pueden ir pasajeros parados. Entonces, debemos buscar una solución para evitar estas situaciones de vulnerabilidad en la que nos encontramos en los barrios del sur.

¿Y si es un día de lluvia? Dicho sea de paso hacia mucho frío. ¿Y si hay una madre o un padre que tiene que ir a buscar a su criatura a la casa del compañero que la está cuidando? ¿Y si no se te ocurre frenar la colectivo en el medio de la calle? Mientras tanto pasan otros colectivos, línea amarilla, línea bordó. ¿Y qué pasa con la línea bordó? En el centro se ve que pasa el 717, vacío, sin pasajeros ni pasajeras, lo mismo con el 512B. ¿Y el 511 del cuál me bajé? Terminaba en el Puerto. Y en el Puerto, ¡gente que estaba a pata! Que desigualdad de consumo, ¿no? Algunos colectivos vacíos y otros re llenos. Todos de la misma línea.

Esto no es nuevo, viene pasando hace mucho; y frente a estas situaciones nos veíamos obligados y obligadas a tomar el Costa Azul, que salía tres veces más. Ahora en plena emergencia sanitaria ¿qué hacemos? Los barrios del sur crecen y el transporte es un derecho. La solución es posible y seguimos luchando en la zona sur sur, organizándonos de forma asamblearia y colectiva.