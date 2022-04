Paro de bancarios: “Nuestros patrones son el sector que más ha ganado”

La Asociación Bancaria concretó este jueves un paro que frenó la actividad de las entidades financieras de todo el país y que en Mar del Plata, según sus dirigentes locales, alcanzó el 100% de acatamiento entre las y los bancarios. El reclamo es una actualización salarial superior al 60%, una cifra más alta que la que otros gremios cerraron hasta el momento: “Nuestros patrones son el sector que más ha ganado“, apuntaron.

El paro nacional de La Bancaria tuvo en Mar del Plata su epicentro en las escalinatas del Banco Santander, en avenida Independencia y Belgrano, donde una nutrida convocatoria de afiliados contó con la presencia de las principales autoridades locales del gremio, el secretario general Guillermo Martínez y el secretario gremial Eduardo Zingarelli.

“Hace ya unos días se lanzó la medida de fuerza, un paro total de actividades en todo el país con un alto acatamiento. En Mar del Plata podemos hablar de un 100% y los informes que nos llegan, lo ratifican en todo el país”, introdujo Martínez en diálogo con Qué digital.

Según explicaron los dirigentes, están en búsqueda de que las cámaras empresariales les otorguen “un 60% o 65%” de incremento, en virtud de las pautas inflacionarias que pronostican algunos sectores para el año. “El ofrecimiento es mucho más bajo y, además de ser insuficiente, es en cuotas“, explicó Zingarelli, aunque aclaró que en caso de ser del 60% en cuotas, el ofrecimiento podría ser negociable.

“Lo que nosotros queremos es no agotar el diálogo pero no depende de nosotros y nos llevaron a hacer un paro”, apuntaron y anticiparon que la audiencia sería la semana que viene y advierten que si no hay un acuerdo podrían replicarse las medidas “con mucha más fuerza” que la de esta jornada.