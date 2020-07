Paro de colectivos en Mar de Plata: el conflicto local y la negociación nacional

A las suspensiones de trabajadores como método de presión, se sumó la falta de pago del aguinaldo e incertidumbre por los sueldos que se replica en diversas ciudades.

El pasado 22 de junio la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Mar del Plata decretó un paro nocturno de colectivos mientras el empresario Juan Inza -que prácticamente monopoliza todas las líneas locales- reclamaba mayor asistencia estatal y comenzaba a aplicar suspensiones. Pasadas nueve noches sin avances, la falta de pago del aguinaldo y la incertidumbre sobre el pago de los salarios en Mar del Plata, pero también en todas las grandes ciudades del interior del país, llevó a desde las 22 desde este miércoles se inicie un paro, ahora durante todo el día, por tiempo indeterminado. En ese marco, la negociación que se mantiene en la esfera nacional pasó a un cuarto intermedio recién hasta este viernes a las 15.

La decisión de iniciar un nuevo paro por tiempo indeterminado en los colectivos del interior del país fue tomada este miércoles por la seccional nacional de la UTA, tal como había ocurrido hace semanas atrás, aunque en esa oportunidad la medida -que en ciudades como Rosario llegó a extenderse por más de dos semanas- no se había aplicado en Mar del Plata.

Pero ahora, con el conflicto de arrastre a nivel local emergido desde las suspensiones aplicadas como método de presión para recibir mayores subsidios o asistencia económica bajo otro formato y con la falta de pago del aguinaldo y al incertidumbre respecto a los sueldos de junio (además de retroactivos adeudados de los meses de diciembre y de abril) la medida se unificó con la decisión de UTA nacional y el futuro de las definiciones en torno a la medida de fuerza dependerán de la negociación vigente en el Ministerio de Trabajo de la Nación entre la Secretaría del Interior de la UTA y la Federación Argentina de Transporte por Automotor de Pasajeros (Fatap).

“La Junta Ejecutiva de la Unión Tranviarios Automotor seccional Mar del Plata se dirige a los compañeros y las compañeras del transporte automotor de pasajeros y al público usuario del transporte, con el que compartimos hace semanas el padecimiento por la falta de prestación del servicio en la franja horaria que abarca las 22 a 6”, expresó un comunicado de la UTA Mar del Plata tras anunciada la extensión de la medida de fuerza en la ciudad.

Y sumó: “Ante la falta total de percepción del sueldo anual complementario (SAC) y por ende salarios mensuales percibidos en término, y pese a que estamos comprometidos con la sociedad en sostener un servicio que resulta esencial, de ninguna manera podemos aceptar que el transporte urbano e interurbano de pasajeros en el interior del país funcione a costa de un ajuste en los sueldos de los trabajadores o de resignar derechos”.

Por su parte, desde el consejo directivo nacional de la UTA y las juntas ejecutivas seccionales del interior del país comunicaron “que el sector trabajador del transporte de pasajeros del interior del país padece serias dificultades en el pago de los salarios como consecuencia, entre otras causas, del tratamiento diferenciado e inequitativo cada vez más acentuado en relación a la denominada Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la apacibilidad y/o el desconocimiento de los gobiernos provinciales a la problemática”.

El conflicto se traduce, básicamente, en que la cámara que nuclea a los empresarios de transporte del interior del país, plantea recibir una cantidad de subsidios muy por debajo de lo que se destina para las empresas que operan en el AMBA. Y además reclama -en sintonía con lo pedido por los empresarios de Mar del Plata- poder acceder al Programa de Apoyo al Trabajo y la Producción (ATP) para que el Estado se haga cargo del pago de la mitad de los sueldos de los trabajadores en medio de la crisis generada por el coronavirus.

“En materia de salarios no podemos formular otra propuesta que mantener la situación actual y afrontar las obligaciones de modo parcial y de acuerdo a los ingresos que se vayan obteniendo. Desde ya que, en relación al sueldo anual complementario y las diferencias salariales pendientes en aquellas jurisdicciones que no pudieron hacer frente a las mismas, tampoco podemos asumir compromisos porque no tenemos previsibilidad de ninguna clase respecto de los ingresos del sector”, expresó la Fatap en una audiencia mantenida este miércoles en el Ministerio de Trabajo.

En ese marco, y tras el anuncio de la UTA de iniciar un paro en las ciudades el interior del país, se pautó una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación recién para este viernes a las 15.

Dentro de todo el combo de reclamo, en Mar del Plata también aparece la situación particular que ante la caída de la recaudación los empresarios del sector pidieron hace más de un mes un aumento del boleto que pretendía llevarlo de los $25 actuales a $42.12, algo que no avanzó hasta ahora en el Concejo Deliberante a la espera de que autoridades nacionales y provinciales informen los montos de subsidios que se les otorgan a las empresas.